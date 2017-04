Racing Roma Piacenza/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Piacenza Racing Roma (Foto LaPresse)

DIRETTA RACING ROMA PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Racing Roma Piacenza sarà diretta dall'arbitro Daniel Amabile; si gioca alle ore 14:30 per la trentacinquesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Un match nel quale si affrontano due formazioni alle ricerca di punti pesanti per alimentare le speranze di raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. La Racing Roma è disperatamente ultimo in classifica con 28 punti a 6 di distanza dalla salvezza e a 3 dalla Lupa Roma che attualmente è l’ultima compagine in zona Play Out.

La Racing Roma nell’ultima giornata ha raccolto una vittoria molto importante per 2-1 sull’Olbia che di fatto ha ridato speranze salvezze e che soprattutto ha spezzato un trend di ben tre sconfitte di fila. Il Piacenza si trova al sesto posto della graduatoria con 55 punti, in piena zona play off. L’obiettivo dei piacentini è quello di piazzarsi nel miglior modo classifica in maniera tale da avere maggiori chance nei play off. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Nell’ultima giornata il Piacenza ha ottenuto una sonora vittoria per 4-0 nel derby con il Pro Piacenza e nelle ultime cinque ha raccolto 3 vittorie e 2 sconfitte. Il cammino casalingo della Racing Roma non è dei migliori, anzi è il peggiore del lotto con soli 18 punti ottenuti per 4 vittorie in 17 gare. Il Piacenza in trasferta è avversari assai insidioso avendo ottenuto 25 punti con uno score di 7 vittorie ed un bilancio gol di 24 segnati e 20 incassati.

Per quanto concerne gli scontri diretti l’unico precedente ufficiale è quello relativo al girone d’andata con la Racing Roma che ottenne una clamorosa vittoria in trasferta con il punteggio di 4-1. Mattatore del match fu Loglio con una tripletta. Quindi ci fu il gol di Sousa su calcio di rigore e Razzitti per i padroni di casa.

Dando uno sguardo alle probabili formazioni la Racing Roma dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 3-5-2 molto coperto per lasciare poco spazio alle giocate in profondità da parte del Piacenza. In porta Reinholds mentre i tre centrali dovrebbero essere, salvo cambiamenti dell’ultima ora, Macellari sul centrodestra, Vastola nel mezzo e Caldore sul centrosinistra. Sulle fasce è cosa certa l’utilizzo di Bigoni sulla corsia mancina mentre a destra c’è un ballottaggio nel quale Selvaggio è leggermente avanti nelle preferenze rispetto a Pollace. A dirigere in mediana Ricciardi con ai fianchi Massimo ed uno tra Corticchia e Maestrelli. In avanti il fantasista De Sousa in coppia con Majtan.

Il Piacenza dovrebbe disporsi a specchio e quindi con un 3-5-2 nel quale ci sarà in porta Miori ed in difesa nel mezzo Silva e nelle posizioni interne Sciacca e Pergreffi. A centrocampo punto di riferimento Taugourdeaou, Hraiech come mezz’ala sinistra ed uno tra La Vigna e Segre come mezz’ala di destra. Sulla corsia laterale di sinistra toccherà a Masullo mentre sull’altro fronte Matteassi è in vantaggio nel ballottaggio con Cazzamalli. Il duo offensivo sarà composto da bomber Romeo reduce da una doppietta nell’ultima domenica e Nobile con Tulissi che partirebbe ancora dalla panchina.

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match molto nervoso, con due formazioni che adottano lo stesso sistema di gioco anche se obiettivamente la rosa del Piacenza ha qualcosa in più in quanto a tasso tecnico. I padroni di casa cercheranno di fare molta densità soprattutto nelle zone centrali allo scopo di chiudere tutti i varchi e quindi colpire in contropiede. Una tattica che potrà essere portata avanti non troppo a lungo nell’economia del match in quanto i tre obiettivamente servono maggiormente ai padroni di casa piuttosto che agli ospiti.

Per questa partita di Lega Pro sono state ovviamente previste le quote: la Snai ci dice ad esempio che il segno 1 (vittoria Racing Roma) vale 3,45; il pareggio (segno X) vale 3,05 mentre il segno 2 (vittoria Piacenza) vi permetterebbe di guadagnare 2,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Racing Roma Piacenza, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.