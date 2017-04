Renate Pistoiese/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Renate Pistoiese (Foto LaPresse)

DIRETTA RENATE PISTOIESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Renate Pistoiese è una partita che, diretta dall'arbitro Vito Mastrodonato, rientra nel quadro della trentacinquesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017: si gioca giovedì 13 aprile alle ore 14:30. Una gara che ha una certa importanza soprattutto per la squadra di casa impegnata a consolidare la propria posizione all’interno della zona Play Off mentre la Pistoiese si trova in una posizione di classifica di estrema tranquillità avendo un certo vantaggio sulla zona pericolosa e non potendo più raggiungere i play off.

Nello specifico il Renate è ottavo con 50 punti per un vantaggio di 5 lunghezze sulla prima formazione che sta fuori dalla zona play off. Nell'ultima giornata di campionato ha vinto una importante gara sul campo del Siena con il punteggio di 1-0 mentre la Pistoiese pareggiando per 1-1 la cospetto della Lucchese ha di fatto detto addio alle ultime speranze di agganciare il treno Play off.

Nelle ultime tre domeniche ha leggermente fatto meglio il Renate con 5 punti conquistati contro i 4 della Pistoiese. Il rendimento interno del Renate è abbastanza soddisfacente avendo messo da parte 34 punti in 17 gare con 9 vittorie ed una sola sconfitta. Invece la Pistoiese in trasferta è piuttosto deficitaria avendo messo da parte solo 12 punti e soprattutto è reduce da cinque sconfitte di fila. L’unico precedente tra le due formazioni è rappresentato dalla gara di andata terminata sul punteggio di 0-0 in casa della Pistoiese.

Il Renate dovrebbe disporsi sul terreno di gioco confermando lo schieramento utilizzato nella precedente giornata di campionato ed ossia adottando il 4-3-3. Tra i pali Cincilla. La linea dovrebbe andare a comporsi con Anghileri sulla destra, Di Gennaro nel mezzo al fianco di Malgrati e sulla corsia mancina Vannucci. A centrocampo in posizione centrale Pavan, Palma nella posizione interna di sinistra mentre dall’altra parte Dragoni è in vantaggio rispetto a Lavagnoli. Nel tridente d’attacco sul fronte di sinistra largo al solito Florian, sul lato desto Scaccabarozzi peraltro autore del gol vittoria nella sfida con il Siena e nel centro Napoli dovrebbe rappresentare la principale opzione senza dimenticare il buon Santi sempre pronto a dare il proprio contributo a gara in corso.

La Pistoiese dovrebbe invece adottare un sistema di gioco molto differente imperniato su un 3-4-2-1. Il ruolo di estremo di difensore verrà accordato a Albertoni mentre le chiavi del pacchetto arretrato andranno a finire nelle mani di Boni ai cui fianchi andranno ad agire Priola e Zanon. La linea mediana composta da quattro elementi vedrà invece Bellanzani sulla fascia destra, Benedetti e Fissore a fare filtro nel mezzo mentre sulla corsia mancina ci sarà uno tra Sammartino e Colombo. Unica punta Rovini reduce dalla preziosa rete siglata nel derby con la Lucchese alle cui spalle dovrebbero agire il senegalese Gyasi e Hamlili anche se sono in crescita le quotazioni di Proia.

Tatticamente la gara vedrà il Renate tentare di fare la partita anche perché ha senza dubbio stimoli maggiori dovendo terminare la sua rincorsa ai play off. Ci attendiamo quindi una Pistoiese piuttosto passiva pronta a chiudere tutti i varchi e gli spazi per ripartire allo scopo di colpire in contropiede. Probabile che il Renate possa trovare quale chiave tattica quella delle corsie laterali.

Per questa partita di Lega Pro sono state ovviamente previste le quote: la Snai ci dice ad esempio che il segno 1 (vittoria Renate) vale 1,90; il pareggio (segno X) vale 3,10 mentre il segno 2 (vittoria Pistoiese) vi permetterebbe di guadagnare 4,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Renate Pistoiese, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

