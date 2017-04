Risultati Europa League: il Manchester United, grande favorito (Foto LaPresse)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI QUARTI (OGGI 13 APRILE 2017) - Tornano le grandi emozioni dell’Europa League 2016-2017: siamo arrivati all’andata dei quarti di finale e dunque giovedì 13 aprile assisteremo a quattro partite, il cui ritorno è previsto tra una settimana esatta. Si gioca alle 21:05 su tutti i campi e il programma prevede Ajax-Schalke 04, Anderlecht-Manchester United, Celta Vigo-Genk e Lione-Besiktas.

Purtroppo non ci sono più italiane: la Roma, unica superstite nel tabellone degli ottavi, è stata eliminata dal Lione non riuscendo a completare la rimonta, e dunque ancora una volta nell’albo d’oro della competizione non figurerà il nome di una nostra squadra. Non significa comunque che le sfide non siano appassionanti: la grande favorita per il titolo è inevitabilmente il Manchester United, che nonostante le tante difficoltà di questa stagione (soprattutto in Premier League) resta una squadra dal grandissimo potenziale e che, soprattutto, sembra avere una marcia in più rispetto a tutte le avversarie di questa Europa League. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Sappiamo però che non sempre la rosa migliore o più attrezzata arriva in fondo; dunque i Red Devils si devono preoccupare di un Anderlecht che fino a qui ha mostrato ottime cose, con un progetto magari non ai vertici del calcio europeo ma sicuramente in grado di fare risultato in questa competizione. La sfida più interessante è forse quella dell’Amsterdam ArenA, dove l’Ajax sembra finalmente avere la squadra giusta per tornare a giocarsi un titolo continentale; di fronte c’è uno Schalke 04 che in campionato sta facendo fatica e che dunque punta in particolare sull’Europa per riscattare la stagione.

Attenzione anche al Lione: i transalpini sono la realtà che fino a qui ha forse dimostrato di più, schiantando l’Az Alkmaar ed eliminando la Roma. Arriva del resto dal girone di Champions League; come il Besiktas che ospita questa sera. A Vigo invece il Celta ha i favori del pronostico contro il Genk; i belgi, favoriti anche dal sorteggio degli ottavi (il derby con il Gent) si sono spinti fino a qui, hanno qualità soprattutto nel reparto offensivo ma partono un passo indietro rispetto agli spagnoli che stanno facendo benissimo anche nella Liga.

Ci attendono dunque quattro partite molto tirate e interessanti, sulla carta equilibrate; l’esito della qualificazione alle semifinali arriverà soltanto tra una settimana, ma intanto vedremo se qualcuna delle otto squadre impegnate riuscirà già questa sera a indirizzare le sorti della doppia sfida con un risultato favorevole.

EUROPA LEAGUE 2016-2017, ANDATA QUARTI

ore 21:05 Ajax-Schalke 04

ore 21:05 Anderlecht-Manchester United

ore 21:05 Celta Vigo-Genk

ore 21:05 Lione-Besiktas

