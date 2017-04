Risultati Lega Pro e Classifica / Girone A, diretta gol live score (35^ giornata, oggi 13 aprile 2017)

Risultati Lega Pro girone A (LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO E CLASSIFICA: DIRETTA GOL LIVE SCORE GIRONE A (OGGI 13 APRILE 2017) - In Lega Pro 2016-2017 la trentacinquesima giornata inizia giovedì 13 aprile: siamo nella Settimana Santa e dunque si anticipa per avere la domenica di riposo e, allo stesso tempo, lasciare al sabato lo spazio per la Serie A che allo stesso modo giocherà con un giorno di anticipo le sue partite.

Sono dieci le partite che si disputano oggi, vale a dire l’intero programma del girone A: alle ore 14:30 si parte con Olbia-Carrarese, Racing Roma-Piacenza, Renate-Pistoiese e Viterbese-Alessandria, alle ore 16:30 si prosegue con Lupa Roma-Arezzo, alle ore 18:30 avremo Pontedera-Giana Erminio mentre alle ore 20:30 si chiude con Livorno-Tuttocuoio, Lucchese-Siena, Prato-Cremonese e Pro Piacenza-Como.

Il turno è appassionante: mancano 360 minuti per chiudere la stagione regolare e la Cremonese si è portata ad un solo punto dall’Alessandria, rimettendo in discussione la promozione diretta dei piemontesi. I grigiorossi di Attilio Tesser giocano a Prato, proprio contro la squadra che lo scorso sabato ha frenato la corsa della capolista; l’Alessandria è invece impegnata a Viterbo, contro una formazione che deve blindare la sua qualificazione ai playoff e dunque è poco disposta a concedere sconti. Sorpasso in vista?

Staremo a vedere, intanto per la corsa ai playoff sono rimasti tendenzialmente quattro posti: Viterbese, Renate e Como sono agli ultimi sforzi utili e sono messe bene in classifica, Lucchese e Pro Piacenza virtualmente si contendono l’ultimo posto utile ma attenzione al terzetto Pistoiese-Siena-Pontedera, che potrebbe avere delle argomentazioni in queste ultime quattro giornate.

In coda la Racing Roma si gioca con Lupa Roma e Olbia la salvezza; per l’ultimo posto che porta direttamente in Serie D sono dunque in tre, Tuttocuoio e Prato rischiano ancora qualcosa ma sembra che possano comunque centrare i playout, nella cui corsa è coinvolta anche la Carrarese al momento salva.

GIRONE A

ore 14:30 Olbia-Carrarese

ore 1 4:30 Racing Roma-Piacenza

ore 14:30 Renate-Pistoiese

ore 14:30 Viterbese-Alessandria

ore 16:30 Lupa Roma-Arezzo

ore 18:30 Pontedera-Giana Erminio

ore 20:30 Livorno-Tuttocuoio

ore 20:30 Lucchese-Siena

ore 20:30 Prato-Cremonese

ore 20:30 Pro Piacenza-Como

CLASSIFICA GIRONE A

Alessandria 70

Cremonese 69

Arezzo, Livorno 61

Giana Erminio 60

Piacenza 55

Viterbese 51

Renate 50

Como 49

Lucchese (-2), Pro Piacenza 45

Pistoiese (-1), Siena, Pontedera 39

Carrarese 34

Tuttocuoio, Prato 33

Olbia 32

Lupa Roma 31

Racing Roma 28

