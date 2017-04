Risultati Serie D/ Classifica aggiornata, live score gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (oggi 13 aprile 2017)

Risultati Serie D: il Mestre è a un passo dalla promozione (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE D: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE GIRONI A, B, C, D, E, F, G, H, I (31^ GIORNATA, OGGI 13 APRILE 2017) - La Serie D 2016-2017 anticipa a giovedì la sua trentunesima giornata: in campo i nove gironi, mancano ormai solo quattro turni al termine della stagione regolare e stiamo dunque per conoscere le squadre che otterranno la promozione in Lega Pro, mentre altre dovranno accontentarsi dei playoff attraverso i quali potrebbero comunque salire di categoria, in caso di completamento organico per fallimenti o mancate iscrizioni (come, purtroppo, avviene spesso negli ultimi anni). Si gioca generalmente alle ore 15 del 13 aprile, ma ci saranno alcune eccezioni; il quadro ci dice comunque che questa potrebbe essere la giornata giusta per quattro promozioni.

Nel girone B il Monza ha 9 punti di vantaggio sul Ciliverghe Mazzano con cui ha pareggiato domenica: la sfida diretta è a favore, dunque ai brianzoli (impegnati a Ciserano) basterà impattare il risultato della seconda in classifica, che gioca in casa contro il Lecco. Nel girone C può essere il giorno del Mestre, che si trova a +8 sulla Triestina: c’è la sfida diretta, in caso di vittoria la capolista avrebbe il pass aritmetico per la Lega Pro. Poi il girone F, dove la Fermana affronta il Romagna Centro: per i marchigiani sono 11 i punti di vantaggio sul Matelica, dunque potrebbero anche perdere a patto che la seconda in classifica non perda (la sfida diretta è a favore del Matelica, dunque per la certezza della promozione alla Fermana non basterebbe un pareggio ma bisognerebbe vincere).

L’ultima a potere fare festa oggi è la Sicula Leonzio che, impegnata nel girone I contro il Rende (quarto in classifica) sarebbe in Lega Pro con una vittoria, oppure pareggiando il risultato della Cavese (staccata di 10 punti ma con sfida diretta a favore), dunque pareggio con pareggio o sconfitta con sconfitta. Negli altri gironi non si potrà comunque festeggiare, ma porre le basi per farlo nel prossimo turno; è il caso del girone E dove il Gavorrano ha 5 punti di vantaggio sulla Massese ma deve giocare a Savona, contro la terza in classifica. Due in particolari i gironi ancora incerti: il girone A con il Cuneo - in casa contro il Verbania - che ha un punto di vantaggio sulla Caronnese (contro il Legnano ultimo in classifica) e due sulla coppia Borgosesia-Varese; il girone D nel quale l’Imolese (sfida l’Adriese in casa) ha una sola lunghezza sul Delta Rovigo (in casa contro il Castelfranco) e due sul Ravenna che va a giocare contro la Colligiana.

CLASSIFICA

1. Cuneo 30 15 11 4 44:26 56 2. Caronnese 30 15 10 5 51:33 55 3. Borgosesia 30 14 12 4 42:17 54 4. Varese 30 16 6 8 42:26 54 5. Inveruno 30 15 8 7 62:43 53 6. Gozzano 30 14 8 8 50:34 50 7. Chieri 30 14 7 9 54:38 49 8. Pro Sesto 30 12 13 5 38:31 49 9. Casale 30 11 11 8 32:32 44 10. Folgore Caratese 30 11 7 12 42:41 40 11. Bra 30 9 12 9 39:36 39 12. OltrepoVoghera 30 9 9 12 39:48 36 13. Varesina 30 6 9 15 34:58 27 14. Verbania 30 6 8 16 34:53 26 15. Bustese Roncalli 30 5 10 15 30:47 25 16. Pinerolo 30 5 9 16 32:51 24 17. Pro Settimo 30 4 12 14 26:47 24 18. Legnano 30 5 6 19 26:56 21

CLASSIFICA

CLASSIFICA

1. Mestre 30 24 3 3 62:25 75 2. Triestina 30 20 7 3 53:23 67 3. Campodarsego 30 16 7 7 47:33 55 4. Virtus Verona 30 12 11 7 34:23 47 5. Abano 30 11 13 6 43:36 46 6. ArzignanoChiampo 30 11 10 9 36:28 43 7. Belluno 30 11 9 10 34:32 42 8. Feltre 30 10 8 12 29:33 38 9. Cordenons 30 10 8 12 43:50 38 10. Este 30 9 10 11 30:31 37 11. Montebelluna 30 10 7 13 38:47 37 12. Tamai 30 10 6 14 28:39 36 13. Legnago Salus 30 8 10 12 39:38 34 14. Calvi Noale 30 9 6 15 40:43 33 15. Vigasio 30 8 9 13 35:52 33 16. Altovicentino 30 8 7 15 37:52 31 17. Carenipievigina 30 6 5 19 28:54 23 18. Vigontina 30 4 10 16 37:54 22







CLASSIFICA

1. Imolese 30 17 8 5 56:29 59 2. Delta Rovigo 30 16 10 4 53:32 58 3. Ravenna 30 15 12 3 46:23 57 4. Lentigione 30 15 8 7 36:28 53 5. Correggese 30 15 7 8 55:42 52 6. Castelvetro 30 13 4 13 52:50 43 7. Mezzolara 30 11 10 9 39:37 43 8. Pianese 30 12 7 11 44:45 43 9. Scandicci 30 13 4 13 41:50 43 10. Colligiana 30 9 13 8 44:40 40 11. San Donato 30 10 9 11 45:44 39 12. Rignanese 30 9 10 11 30:32 37 13. Fiorenzuola 30 10 6 14 33:40 36 14. Ribelle 30 8 11 11 39:40 34 15. Adriese 30 8 6 16 37:46 30 16. Sangiovannese 30 8 5 17 34:48 29 17. Castelfranco 30 5 8 17 18:38 23 18. Poggibonsi 30 5 4 21 19:57 18

CLASSIFICA

CLASSIFICA

CLASSIFICA

CLASSIFICA

CLASSIFICA

