Video/ Atletico Madrid Leicester (1-0): highlights e gol della partita (Champions League 2017)

Atletico Madrid Leicester: Antoine Griezmann in azione (Foto LaPresse)

VIDEO ATLETICO MADRID LEICESTER (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Dopo una partita dominata ma vinta solo grazie ad un rigore molto discutibile, realizzato alla mezzora del primo tempo da Griezmann, l'Atletico Madrid di Simeone porta ulteriormente dalla propria parte i favori del pronostico, nel testa a testa con il Leicester.Al 'Vicente Calderon' i colchoneros la fanno da padroni ma non trovano la sufficiente cattiveria sottoporta: palo in avvio di Koke, manciate di occasioni costruite e lasciate... a metà, nel senso di non concretizzate da Torres & co, rischio-beffa quando Mahrez va giù in piena area nella ripresa e forse la "compensazione" con il penalty fischiato ai padroni di casa balena nella mente di Eriksson... Di tutto un po', insomma, con la sensazione finale che – anche nei dati dell'UEFA – sia chiara la differenza complessiva tra le due contendenti: 15 a 6 i tiri totali, 0 spaccato alla voce conclusioni nello specchio per gli ospiti, 64 a 36% il possesso palla con 544 passaggi completati a 215. Ovvero più del doppio. Al netto dell'episodio risolutivo, vittoria giusta.

VIDEO ATLETICO MADRID LEICESTER (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) LE DICHIARAZIONI - Il Cholo commenta così l'1-0 finale: "L'avevo detto alla vigilia che sarebbe stata una partita complicata, con pochi gol, per certi versi 'bloccata'; loro sono un'ottima squadra in casa, per questo è particolarmente importante aver segnato e non aver subito gol. Anzi, dico che non siamo stati abbastanza cattivi sulle occasioni create, è ancora tutto aperto per il discorso-qualificazione". Una tesi sposata anche dal collega Shakespeare: "E' vero, volevamo segnare un gol per avvantaggiarci ma questo punteggio non è troppo penalizzante per noi. A Leicester sarà un'altra partita, noi davanti al nostro pubblico siamo forti e ci esaltiamo, possiamo ribaltare tutto!". (Luca Brivio)

