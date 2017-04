La tifoserie del Borussia Dortmund (LaPresse)

VIDEO BORUSSIA DORTMUND MONACO (2-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) – Si è concluso sul 2-3 il match di Champions League, valido per i quarti di finale tra Borussia Dortmund e Monaco: la partita spostata a ieri sera dopo l’attentato accaduto contro il pullman dei giocatori della formazione di casa ha visto la bella vittoria della compagine biancorossa. Come è facile immaginare il clima della partita è stato senza dubbio rovinato dagli eventi della sera precedente, benchè in campo non sia mancato lo spettacolo: il ritmo infatti si è fatto altissimo fin dalle prima battute del match, con Aubameyang già pericoloso al 11’ minuto di gioco. Al 16’ prima azione decisiva della partita: Sokratis butta giù in area M’Bappè e procura un rigore al Monaco, poi fallito dal dischetto da Fabinho. Il riscatto dei biancorossi comunque non si fa attendere molto e al 19’ è M’Bappè a segnare il primo gol della partita di Champions League: al 31’ invece giunge la prima occasione davvero pericolosa per i tedeschi con Kagawa che però non imprime sufficiente forza al pallone. Al 35’ una papera di Bender regala 2-0 ai monegaschi. Nella ripresa il paolino del gioco è nelle mani del Borussia Dortmund, che già al 57 trova il gol del 2-1 con Dembelè: i tedeschi si dimostrano più aggressivi in campo ma imprecisi di fronte alla porta avversaria. Il Monaco ha la pazienza di attendere il primo segnale di distrazione degli avversari per bucare nuovamente il loro specchio: ci riesce ancora M’Bappè al 79’ minuti e a cui prova a rispondere Kagawa al 84’ per i tedeschi. Un ultimo allarme tra le tribune per il ritrovamento di alcuni oggetti sospetti chiude la partita definitivamente senza minuti di recupero concessi dopo i 90 regolamentari.

VIDEO BORUSSIA DORTMUND MONACO (2-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) LE STATISTICHE - La partita tra Borussia Dortmund e Monaco, terminata per 2-3 ha visto chiaramente in campo non il vero potenziale della squadra tedesca, ancora ovviamente scossa per gli eventi della serata di mercoledì scorso. Nonostante il bilancio reti negativi, comunque la formazione giallonera è riuscita a mettere a bilancio statistiche importanti, che danno ben speranza per il match di ritorno al Louis II. Andando a confrontare qualche statistica del match infatti notiamo che i tedeschi hanno registrato un maggior livello di possesso palla (64% contro il 36&), oltre che di tiri (15 contro 79 e di tiri in porta, segnati 4 contro gli appena 2 dei monegaschi. Il Dortmund ha messo a statistica anche una maggior numero di calci d’angolo, ben 7 contro uno solo a favore del Monaco, che ha invece registrato 2parate, contro le 0 avversarie. Nei numeri relativi ai passaggi infine segnaliamo che il Borussia ne ha segnati 644 di cui 536 completati, mentre il Monaco ne ha fatti 285di cui 190 completati.

