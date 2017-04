Viterbese Alessandria/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

La Viterbese fermerà la capolista Alessandria? (Foto LaPresse)

DIRETTA VITERBESE ALESSANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Viterbese Alessandria verrà diretta dall'arbitro Luigi Pillitteri; alle ore 14:30 la capolista del girone A di Lega Pro 2016-2017 scende in campo per la trentacinquesima giornata. È ufficiale: l'Alessandria sta facendo di tutto per buttarsi via, in una stagione che l'ha vista protagonista assoluta fin dall'inizio, garantendole dopo la fine del girone d'andata un cospicuo vantaggio sulle dirette inseguitrici, salvo poi rallentare vistosamente, incappando in alcune disastrose domeniche o weekend.

Come l'ultimo, quando in vantaggio 2-0 sul Prato, invischiato in zona play out, è riuscita a non vincere, facendosi rimontare nella ripresa, prima da un autogol e poi dalla rete al 92 del difensore Tomi, che ha fatto esplodere la squadra ospite allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria.

Dopo le prime 34 giornate, il bottino di punti raccolto dai Grigi è comunque ancora ottimo (70 punti). Il problema principale è che la Cremonese ora è ad una sola lunghezza, dunque il discorso promozione diretta (in Serie B) è completamente stravolto rispetto a qualche mese fa, quando addetti ai lavori e non davano per certo il passaggio del turno della squadra allenata da Braglia. L'avversario di giovedì pomeriggio non è poi dei più semplici.

L'Alessandria infatti va visita alla Viterbese, attualmente settima forza del campionato a quota 51 punti, una delle squadre più in forma del torneo. Nell'ultimo incontro, la Viterbese ha rallentato la sua corsa non andando oltre l'1-1 sul campo della Carrarese e forse per questo motivo dovrebbe essere maggiormente presa con le pinze dai giocatori dell'Alessandria, che potrebbe subire il sorpasso in classifica dalla Cremonese, impegnata in trasferta sul campo del Prato.

La Viterbese, prima del mezzo passo falso contro la Carrarese, era reduce da 3 vittorie consecutive contro Lucchese, Olbia e Pistoiese, che avevano consentito ai ragazzi allenati da mister Rosolino Puccica di consolidare la propria posizione in zona play off, anche se le prime della classe restano lontane, e con esso un piazzamento migliore nella post-season. Alessandria che invece dall'11 marzo ha vinto 3 partite, perse 2 e pareggiato 1, l'ultima in casa contro il Prato, dove ha letteralmente sciupato al vento 3 preziosi punti nella corsa verso la prima posizione nel girone A di Lega Pro.

Le sconfitte sono arrivate contro Giana Erminio (clamorosa affermazione degli ospiti per 2-4) e Siena, dove i Grigi sono stati liquidati con un secco 2-0 dai giocatori della Robur. Passi falsi costati carissimo all'Alessandria, che ha sperperato tutto il vantaggio accumulato durante un girone d'andata perfetto. Nell'ultimo mese, all'interno della rosa della Viterbese, si sta mettendo in luce Neglia, che nelle quattro partite precedenti alla sfida di giovedì pomeriggio contro l'Alessandria ha segnato 3 gol, realizzando reti decisive nelle vittorie contro Lucchese e Olbia, oltre che il momentaneo 0-1 sulla Carrarese.

Nell'Alessandria abbiamo sempre i soliti noti, che da forza si stanno rilevando a sorpresa forse uno dei punti deboli della rosa di Braglia. Gonzalez e Bocalon hanno segnato entrambe le reti del 2-0 con cui la squadra vinceva contro il Prato, salvo poi pareggiare 2-2. Anche contro il Giana avevano segnato entrambi le uniche due reti, che non evitarono la pesante sconfitta interna.

Il pronostico e le quote sono favorevoli all'Alessandria. Il segno 2 è quotato 2.45 su Eurobet, mentre il segno 1 per la vittoria della Viterbese paga 3 volte la posta puntata. Anche il pareggio non è 'ben visto' dai bookmakers (3.05 su Eurobet).

Viterbese-Alessandria, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

