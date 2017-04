Closing Milan/ Li Yonghong è il nuovo proprietario: oggi conferenza stampa e nuovo CdA (ultime notizie)

Oggi parla Li Yonghong (LaPresse)

CLOSING MILAN, LI YONGHONG NUOVO PROPRIETARIO: CONFERENZA STAMPA E NUOVO CDA (OGGI VENERDI’ 14 APRILE 2017) - Il closing Milan è cosa fatta: ieri è stato il giorno dello storico passaggio di proprietà del Milan da Silvio Berlusconi al cinese Li Yonghong, al termine di un’operazione lunghissima, con vari intoppi e che globalmente è costata 740 milioni di euro, compresi quelli prestati dal fondo Elliott (clicca qui per leggere la cronaca della giornata di ieri). Una piccola annotazione: Li è il cognome, che però in cinese viene scritto prima del nome, dunque la dicitura corretta è appunto Li Yonghong. Ormai tutto è compiuto, ma anche oggi ci saranno appuntamenti importanti, a cominciare dall’assemblea dei soci che ratificherà la nuova situazione e nominerà il nuovo Consiglio d’Amministrazione, che sarà formato da otto membri, dei quali quattro italiani e quattro cinesi. Troveranno infatti posto nel nuovo CdA naturalmente il presidente Li Yonghong, il suo braccio destro Han Li e altre due figure orientali Lu Bo e Xu Renshuo. I quattro membri italiani saranno il nuovo amministratore delegato Marco Fassone e poi Paolo Scaroni, Roberto Cappelli e Marco Patuano.

I due dirigenti principali saranno lo stesso Fassone e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, accomunati da un passato all’Inter che sarà pure la prima avversaria del Milan cinese in un derby che possiamo ben definire storico, quello che si svolgerà domani alle ore 12.30. Prima però vivremo gli altri appuntamenti che sono attesi nella giornata di oggi: la conferenza stampa dei nuovi proprietari, che delineeranno i propri progetti per il Milan del futuro, e nel tardo pomeriggio la prima visita a Milanello, proprio alla vigilia del derby che oltre ad essere meneghino adesso è cinese. C’è naturalmente attesa per le parole di Li, che ieri si è limitato ad una dichiarazione diffusa dalle agenzie: “Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia e i tifosi per la pazienza, da oggi costruiamo il futuro. Passo dopo passo torneremo sul tetto del mondo”. Oggi lo sentiremo parlare in prima persona: il paragone sarà difficile da sostenere, soprattutto pensando che Berlusconi acquistò la società nel 1986, vinse lo scudetto nel 1988 e poi Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale nel 1989: il calcio è cambiato molto, ma la nuova sfida è lanciata.

