LI YONGHONG/ Chi è il nuovo proprietario del Milan: “torneremo sul tetto del mondo”

Foto La Presse

LI YONGHONG, CHI È IL NUOVO PROPRIETARIO DEL MILAN? LE SUE PRIME PAROLE - Li Yonghong ha acquistato il Milan e subito tantissime luci si sono accese attorno a lui. L'uomo ha già parlato per la prima volta da proprietario del club meneghino, sottolineando la volontà di riportare la società rossonera sul tetto del mondo dopo alcuni anni di grande sofferenza. Il Milan infatti è tornato quest'anno a vincere un trofeo, la Supercoppa Italiana, cosa che non accadeva da ben cinque anni. L'uomo d'affari ha sottolineato: "Ringrazio Silvio Berlusconi e Fininvest per la fiducia. Ringrazio poi i tifosi per la pazienza che hanno avuto. Da oggi inizieremo a costruire il futuro. Passo dopo passo torneremo sul tetto del mondo". Parole importanti anche quelle di chi lascia, Silvio Berlusconi sottolinea: "Non dimenticherò mai tutte le persone grazie alle quali ho avuto la fortuna e il privilegio di presidere il club che ha vinto così tanto. Ringrazio i tecnici e i grandi campioni che hanno reso possibili queste imprese". Parole commoventi che sicuramente lasciano un vuoto che Li Yonghong dovrà provare a colmare prima di tutto con dei grandi acquisti e poi con i trofei.

LI YONGHONG, CHI È IL NUOVO PROPRIETARIO DEL MILAN? - Inizia una nuova era per il Milan con l'acquisto da parte dei cinesi che finalmente hanno dato un volto definitivo al nuovo proprietario della società rossonera. Si tratta di Li Yonghong con un patriimonio personale che si muove attorno ai cinquecento milioni di euro grazie alle sue attività nel packaging e nell'edilizia. Tutti sono rimasti colpiti dalla sua immagine seria e professionale ma allo stesso tempo casual con una t-shirt bianca sotto la giacca allo sbarco a Malpensa (clicca qui per la foto). Li Yonghong è nato nel 1969 ed è un uomo d'affari che ha sicuramente molto talento, visto che già da giovane è riuscito a costruire un capitale davvero importante. Sul suo patrimonio ha lavorato Il Sole 24 ore che ha condotto un'inchiesta nei minimi particolari. L'uomo gestisce anche alcune miniere di fosfati con un giro d'affare che supera i cento milioni di euro. Inoltre ha azioni sparse in diverse aziende del suo paese molto importanti e ora ha deciso di investire in uno dei club più vincenti della storia del calcio, sicuramente una scelta che si rivelerà giusta.

