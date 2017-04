Milan Vicenza Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

L'esultanza dei giocatori del Milan Primavera (Foto LaPresse)

DIRETTA MILAN VICENZA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (GIRONE A 2017, OGGI) - Milan Vicenza Primavera sarà diretta dall’arbitro Fabio Schirru; alle ore 14:30 di venerdì 14 aprile si gioca per la ventiquattresima giornata del girone A nel campionato 2016-2017. Partita vitale per il Milan: i rossoneri ci arrivano con il terzo posto in classifica, occupato con gli stessi punti di Fiorentina e Sampdoria ma con una classifica avulsa che lo vede davanti.

Dettaglio da non trascurare: la terza e la quarta posizione infatti portano direttamente al turno di playoff, con il quinto posto si andrebbe invece a valutare i punti delle altre quinte e solo le migliori due andrebbero avanti. Al momento il Milan sarebbe comunque ai playoff, ma anche la posizione finale avrà un’incidenza sulla sfida che andrà a giocare; in più i rossoneri possono ancora sperare di prendersi la seconda piazza che li porterebbe direttamente ai playoff, un solo punto da recuperare al Verona.

Già finito il campionato del Vicenza, che è ottavo con 27 punti: i veneti anche vincendo le tre partite rimaste sarebbero ampiamente fuori dalla corsa ai playoff, basti pensare che la squadra che li precede in classifica (il Napoli) ha 11 punti in più. Per contro il Vicenza è sicuro di non andare oltre il decimo posto, a meno che il Perugia non vinca sempre.

Il Milan arriva da una serie positiva che, iniziata il 17 febbraio con un 3-0 sul campo del Brescia, l’ha visto vincere cinque delle ultime sei partite; unico stop il pareggio interno contro la Sampdoria. La squadra allenata da Stefano Nava ha giocato una stagione in altanena: soprattutto all’inizio della stagione ci sono stati risultati roboanti, come il 5-4 alla Fiorentina e il 5-2 di Latina per aprire il campionato e, immediatamente dopo, le sconfitte per 6-2 (in casa) contro il Verona e il 5-0 subito dalla Spal.

A riprova di ciò i rossoneri hanno segnato 56 gol (terzo miglior attacco del girone A) ma ne hanno anche subiti 43, cosa che li rende la sesta peggior difesa alla pari con lo stesso Vicenza, che però ha segnato molto meno (32 gol). Un Vicenza che ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite (a Brescia) e lo ha fatto tre volte nelle ultime sette; anche i veneti hanno subito sconfitte pazzesche, come lo 0-4 di Firenze o il 2-7 esterno contro la Sampdoria. Pochi gli highlights della stagione: si può considerare tale il pareggio di Roma contro la Lazio, capolista del campionato.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan si schiera solitamente con un 4-3-1-2 nel quale El Hilali, capitano, è il vertice basso del rombo di centrocampo con Modic che invece fa il trequartista a supporto di Cutrone e Tsadjout; Zanellato e Torrasi sono le mezzali, sulle fasce Hadziosmanovic non ha rivali a destra mentre dall’altra parte si alternano Zucchetti (titolare nell’ultima partita) e Llamas, con Bellodi e Altare (o Gabbia) da centrali davanti al portiere Guarnone.

Nel Vicenza spazio a un 4-2-3-1 con Paiolo che agisce da prima punta; Scapin guida la linea dei trequartisti completata da Yeboah e Vanzan, Isaac Sbrissa (fratello minore di Giovanni, oggi a Brescia) e Pizzolato formano la cerniera davanti alla difesa che è formata da Boesso e Anzolin sugli esterni con Gambasin e Renato che giocano davanti al portiere Riccardo Rossi.

Milan-Vicenza Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: appuntamento in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre, c’è anche la possibilità di assistere alla partita del girone A in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.it ed effettuando una registrazione per accedere alle immagini.

