Probabili formazioni/ Cagliari Chievo: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Cagliari Chievo: Marco Borriello al tiro (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CHIEVO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Cagliari Chievo si gioca alle ore 15 di sabato 15 aprile; alla vigilia di Pasqua va in scena l’intero programma della trentaduesima giornata della Serie A 2016-2017. Al Sant’Elia si affrontano due squadre che ormai non hanno nulla da chiedere al loro campionato; entrambe già ampiamente salve, proveranno solo a migliorare la loro posizione in classifica con il Cagliari, in particolare, che va a caccia dell’aggancio ai clivensi. I quali, reduci da un periodo difficile, proveranno a racimolare una vittoria. Aspettando allora che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a dare uno sguardo più ravvicinato a quelle che sono le probabili formazioni di Cagliari Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Un rientro nel Cagliari: torna a disposizione Ceppitelli, che però potrebbe comunque essere lasciato in panchina in attesa del pieno recupero. Intanto però Massimo Rastelli non soffre nel reparto arretrato che sarà privo dello squalificato Pisacane; al centro insieme a Bruno Alves dovrebbe andare Marco Capuano, con la conferma di Isla e Murru sulle corsie laterali mentre in porta ci sarà Rafael Andrade. A centrocampo bisogna sempre fare i conti con l’indisponibilità di Dessena: ci sono Padoin e Ionita che continuano a essere favoriti come mezzali, mentre da regista davanti alla difesa il greco Tachtsidis ha un passo di vantaggio su Davide Di Gennaro che in questo finale di campionato ha perso un po’ di smalto. Nel reparto avanzato del Cagliari Borriello cercherà di aumentare il suo bottino di gol; al suo fianco ci sarà Sau la cui stagione è stata vissuta con più ombre che luci, alle spalle dei due attaccanti invece il favorito sembra essere Joao Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Ancora tre indisponibili nella formazione del Chievo; Rolando Maran conferma la scelta in porta, con Seculin diventato titolare a salvezza raggiunta. In difesa invece, con Sardo e Gamberini fuori dai giochi, Dainelli e Spolli dovrebbero essere ancora una volta i titolari al centro dello schieramento, mentre Cacciatore e Gobbi dovrebbero agire sulle fasce laterali senza troppe sorprese. Che potrebbero arrivare in mediana: Bastien, che abbiamo già visto nel corso della stagione, si candida ad un posto da titolare, insieme a lui potrebbero esserci Lucas Castro e Perparim Hetemaj ad agire in qualità di mezzali mentre eventualmente nel secondo può trovare spazio anche Kiyine, ormai stabilmente portato in panchina dall’allenatore trentino. Per quanto riguarda i tre di attacco, secondo un modulo speculare a quello del Cagliari, Valter Birsa è in vantaggio per ricoprire il ruolo di trequartista, con Pellissier e Meggiorini che dovrebbero giocare fianco a fianco relegando Inglese in panchina.

DIRETTA TV - Cagliari Chievo, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 6) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-CHIEVO

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Rafael A.; 3 Isla, 2 Bruno Alves, 24 M. Capuano, 29 Murru; 20 Padoin, 77 Tahctsidis, 21 Ionita; 10 Joao Pedro; 25 Sau, 22 Borriello

A disposizione: 28 Gabriel, 23 Ceppitelli, 35 Salamon, 12 Miangue, 27 Deiola, 8 D. Di Gennaro, 16 Faragò, 32 Han Kwang-Song, 17 Farias

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: Pisacane

Indisponibili: Dessena, Barella, Melchorri

CHIEVO (4-3-1-2): 90 Seculin; 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 2 Spolli, 18 Gobbi; 19 Castro, 28 Bastien, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 31 Pellissier, 69 Meggiorini

A disposizione: 70 Sorrentino, 32 Bressan, 21 N. Frey, 12 B. Cesar, 1 De Guzman, 8 Radovanovic, 80 Kiyine, 7 Gakpé, 45 Inglese

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Sardo, Gamberini, N. Rigoni

