Probabili formazioni/ Fiorentina Empoli: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Fiorentina Empoli: Borja Valero contro Daniele Croce (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Fiorentina Empoli va in scena per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 15 di sabato 15 aprile per una partita che sarà delicata per entrambe. La Fiorentina si è rimessa in corsa per l’Europa: deve recuperare 5 punti al Milan e spera di poter approfittare del derby di Milano per guadagnare ancora; si è fatta pesante la situazione dell’Empoli, che si è visto ridurre il margine sulla terzultima (ora il Crotone) a sole 3 lunghezze e dunque ha bisogno di fare punti. Aspettando che le due squadre scendano in campo domani per la loro partita, andiamo a dare uno sguardo a quelle che possono essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Fiorentina Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Fiorentina in formazione tipo: unico assente Matias Vecino, che ha giocato una stagione in prestito a Empoli ma non sarà della partita per un problema fisico. Paulo Sousa medita il modulo con il doppio attaccante: alle spalle di Babacar e Kalinic, in campo insieme, agirebbe un solo trequartista e cioè Bernardeschi; Borja Valero sembra destinato a dover giocare ancora una volta a centrocampo, al fianco di Badelj. Da valutare la composizione del centrocampo sugli esterni: Federico Chiesa e Cristian Tello si giocano una maglia sulla destra, il portoghese è stato titolare la scorsa domenica e questa volta sembra che il giovane del vivaio possa riprendersi il posto. Dall’altra parte Milic è favorito su Maxi Olivera; in difesa invece non dovrebbe cambiare nulla, solito terzetto con Gonzalo Rodriguez - tornato al gol - in posizione centrale con Carlos Sanchez schierato sul centrodestra e Astori dall’altra parte, in porta Tatarusanu che contro la Sampdoria ha visto interrompersi la sua imbattibilità.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Nell’Empoli non ci sono più certezze: Giovanni Martusciello ha più volte modificato la sua formazione ma non è mai riuscito a invertire la tendenza di un girone di ritorno davvero pessimo. Il modulo rimane quello con il trequartista alle spalle della punta; El Kaddouri dunque giocherà tra le linee, con Maccarone e Thiam che ancora una volta sembrano essere favoriti per agire davanti a tutti. A centrocampo potrebbe esserci una novità: fuori Dioussé, a sostituirlo non sarà José Mauri perchè sembra che stiano salendo le quotazioni di Buchel, che si gioca quindi una maglia da titolare. Sul centrosinistra agirà senza sorprese Daniele Croce, il veterano della squadra; in difesa possibile spazio a Federico Barba nella zona centrale, al fianco di Bellusci con i due esterni che saranno Laurini e Pasqual. Per quest’ultimo una partita speciale: per la prima volta torna da avversario a Firenze, dove ha giocato undici stagioni diventando anche il capitano della squadra.

DIRETTA TV - Fiorentina Empoli, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 4) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Calcio 2).

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI

FIORENTINA (3-4-1-2): 12 Tatarusanu; 6 Carlos Sanchez, 2 Gonzalo Rodriguez, 13 Astori; 25 F. Chiesa, 5 Badelj, 20 Borja Valero, 31 Milic; 10 Bernardeschi; 30 Babacar, 9 Kalinic

A disposizione: 57 Sportiello, 23 Satalino, 40 Tomovic, 4 De Maio, 18 Salcedo, 19 Cristoforo, 24 I. Hagi, 16 C. Tello, 15 Maxi Olivera, 21 Saponara, 72 Ilicic

Allenatore: Paulo Sousa

Squalificati: -

Indisponibili: Matias Vecino

EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 2 Laurini, 6 Bellusci, 19 F. Barba, 21 Pasqual; 33 Krunic, 77 Buchel 11 D. Croce; 10 El Kaddouri; 7 Maccarone, 27 Thiam

A disposizione: 23 Pelagotti, 1 Pugliesi, 3 Zambelli, 13 Veseli, 4 Dimarco, 17 Zajc, 88 A. Tello, 8 Dioussé, 5 José Mauri, 20 Pucciarelli, 89 Marilungo, 9 Mchedlidze

Allenatore: Giovanni Martusciello

Squalificati: -

Indisponibili: Cosic

