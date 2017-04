Probabili formazioni/ Genoa Lazio: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Genoa Lazio: Ciro Immobile, ex della partita (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Genoa-Lazio si gioca sabato 15 aprile alle ore 15; una delle partite valide per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, in programma allo stadio Olimpico. La Lazio deve riscattare la pesante sconfitta interna subita dal Napoli, che ha chiuso il discorso per il terzo posto; adesso i biancocelesti devono se non altro blindare il quarto, avendo comunque già conquistato l’Europa League grazie alla finale di Coppa Italia. Sulla panchina del Genoa è tornato Ivan Juric: il Grifone ha vinto una sola partita in quasi cinque mesi e adesso rischia fortemente di farsi risucchiare nella zona retrocessione. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco andiamo a vedere quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Genoa-Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Difficile capire quale possa essere il modulo del Genoa: Juric ha sempre giocato con il 3-4-3 ma potrebbe aprire alla difesa a quattro in situazione di emergenza. Mancherà anche Cofie squalificato, ma in mediana dovrebbe esserci finalmente il ritorno (importante) di Miguel Veloso: il portoghese dunque giocherà al centro del campo, ai suoi lati sono in tre per due maglie con Luca Rigoni quasi certo del posto e Hiljemark che, più che altro per caratteristiche, sembra essere favorito sull’ex Cataldi. Sugli esterni agiranno Lazovic e Diego Laxalt, almeno secondo il modulo del 3-5-2; in caso contrario invece l’uruguaiano potrebbe abbassarsi sulla linea difensiva, allargando Izzo in posizione di terzino destro e lasciando Burdisso e Munoz a fare i centrali davanti a Lamanna, che con il ritorno di Juric dovrebbe essere nuovamente il titolare tra i pali. Davanti è ancora assente Pinilla, alla seconda di due giornate di squalifica: spazio dunque a Palladino che giocherà al fianco di Giovanni Simeone, cui il gol manca ormai da quasi tre mesi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Lazio ancora senza Marchetti e con due dubbi: De Vrij e Lucas Biglia, che hanno saltato la partita contro il Napoli, potrebbero non farcela. Saranno comunque in panchina a tutti gli effetti, ma al loro posto nel 4-3-3 di Simone Inzaghi potremmo vedere ancora una volta Wallace (favorito su Bastos con questo modulo) e Murgia; in caso contrario al centro della difesa si ricomporrà la coppia centrale con Hoedt, mentre sulle fasce laterali Basta e Radu sono favoriti su Patric (che partirà dalla panchina) e Lulic che invece sarà schierato dal primo minuto come esterno nel tridente offensivo. Con il ritorno al 4-3-3 Felipe Anderson torna ad allargarsi sulla corsia destra; Immobile, che ha un trascorso nel Genoa (poco felice) sarà la punta centrale, naturalmente confermati Parolo e Milinkovic-Savic sulle mezzali.

DIRETTA TV - Genoa-Lazio, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 3) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Calcio 1).

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-LAZIO

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 5 Izzo, 8 Burdisso, 24 Munoz; 22 Lazovic, 30 L. Rigoni, 44 Miguel Veloso, 15 Hiljemark, 93 Diego Laxalt; 9. G. Simeone, 11 Palladino

A disposizione: 83 Rubinho, 14 Biraschi, 3 Gentiletti, 21 Orban, 10 Ntcham, 94 Cataldi, 32 L. Morosini, 16 A. Beghetto, 99 Ninkovic, 64 Pellegri, 27 Pandev

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: Cofie, Pinilla

Indisponibili: Perin, Taarabt

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 8 Basta, 3 De Vrij, 2 Hoedt, 26 Radu; 16 Parolo, 20 Lucas Biglia, 21 Milinkovic-Savic; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile, 19 Lulic

A disposizione: 55 Vargic, 31 Adamonis, 4 Patric, 15 Bastos, 13 Wallace, 6 J. Lukaku, 96 Murgia, 11 Crecco, 25 C. Lombardi, 18 Luis Alberto, 9 F. Djordjevic, 71 Tonkara, 14 Keita B.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Marchetti

