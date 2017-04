Probabili formazioni/ Inter Milan: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

probabili formazioni Inter Milan: Suso contrastato da Cristian Ansaldi (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Inter Milan apre la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 (ore 12:30 di sabato 15 aprile): vigilia di Pasqua scandita da uno splendido derby della Madonnina. Forse le due squadre pensavano di arrivarci in lotta per il terzo posto, invece la partita varrà soltanto come qualificazione al preliminare di Europa League; la scorsa domenica, dopo un lungo inseguimento, il Milan ha effettuato il sorpasso ai danni della rivale cittadina ed è dunque l’Inter, settima e staccata di due punti, ad avere addosso la pressione di una vittoria obbligata. Aspettando domani, e il calcio d’inizio della partita, andiamo subito a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questo delicatissimo derby del capolougo lombardo, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Milan.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Sospiro di sollievo per Stefano Pioli che ritrova Gagliardini: il regista di centrocampo ha recuperato dal problema fisico e, salvo controindicazioni, sarà in campo dal primo minuto in una mediana che necessita di fosforo, e che sarà completata da Kondogbia. Il modulo dovrebbe prevedere ancora la difesa a tre: rispetto alla sconfitta di Crotone fuori Murillo, con Medel e Miranda che tornano a fare coppia aiutati da D’Ambrosio, che dovrebbe essere confermato nei tre a protezione di Handanovic. Candreva e Ansaldi vanno invece sulle corsie; l’alternativa sarebbe ovviamente la difesa a quattro con D’Ambrosio che andrebbe a giocare come terzino destro; ad ogni modo sembra confermata la scelta di Pioli sulla trequarti, con Banega favorito su un Joao Mario poco utilizzato in queste ultime uscite e con Perisic che dovrà aiutare Mauro Icardi, naturalmente la prima punta, ad aumentare la pericolosità offensiva di una squadra che comunque prima di tutto deve sistemare una difesa che nelle ultime tre partite ha incassato sei gol (centrando un solo punto).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - La formazione del Milan sembra scritta: per Vincenzo Montella è pesante la perdita dI Pasalic (squalificato) ma a centrocampo le scelte sono ampie e, dal mezzo di mezzali a disposizione del tecnico, dovrebbe uscire questa volta il nome di Mati Fernandez, che si occuperà della parte sinistra della mediana con Kucka che porterà fiato e muscoli dall’altra parte. In cabina di regia, per questo finale di stagione José Sosa ha ormai soppiantato un Locatelli che potrebbe comunque risultare utile nel secondo tempo (anche eventualmente per provare qualche conclusione dalla distanza); in difesa Paletta e Alessio Romagnoli davanti a Donnarumma, Calabria e De Sciglio sembrano essere i favoriti per le corsie (dunque solo panchina per Vangioni). In attacco Montella ha ormai trovato il giusto equilibrio: Suso e Deulofeu insieme possono essere devastanti ed eventualmente anche scambiarsi di fascia per far perdere i punti di riferimento alla difesa dell’Inter, in mezzo come prima punta giocherà Carlos Bacca.

DIRETTA TV - Inter Milan, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport e Premium Sport HD).

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

INTER (3-4-2-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 17 Medel, 25 Miranda; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 7 Kondogbia, 15 Ansaldi; 19 Banega, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 24 Murillo, 2 Andreolli, 20 Sainsbury, 55 Nagatomo, 77 Brozovic, 21 Santon, 11 Biabiany, 96 Gabriel Barbosa, 6 Joao Mario, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 96 Calabria, 29 Paletta, 13 A. Romagnoli, 2 De Sciglio; 33 Kucka, 23 J. Sosa, 14 Mati Fernandez; 8 Suso, 70 Bacca, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 21 Vangioni, 31 Antonelli, 16 A. Poli, 73 M. Locatelli, 91 Bertolacci, 10 Honda, 9 Lapadula, 11 Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: Pasalic

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bonaventura

© Riproduzione Riservata.