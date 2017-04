Probabili formazioni/ Napoli Udinese: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Napoli Udinese: Kalidou Koulibaly contrasta Duvan Zapata (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE – Napoli Udinese chiude il programma della trentaduesima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 20:45 di sabato 15 aprile una partita molto delicata per i partenopei che, reduci dalla brillante vittoria sul campo della Lazio, hanno blindato il terzo posto e ora si lanciano nella rincorsa alla Roma per provare a entrare direttamente in Champions League, come già accaduto lo scorso anno. Di fronte un’Udinese che ha ben poco da chiedere alle ultime sette giornate del campionato: i friulani sono abbondantemente salvi, come unico obiettivo potrebbero provare a scavalcare Torino e Sampdoria che non sono lontanissime in classifica, chiudendo così con un’ottima nona posizione. Andiamo dunque a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita del San Paolo, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI – Senza particolari problemi nella rosa (ai box Tonelli e Giaccherini), Maurizio Sarri dovrebbe cambiare poco o nulla rispetto all’undici di partenza con cui ha giocato la scorsa domenica. L’unica possibile variante è quella della corsia sinistra, dove Ghoulam è partito dalla panchina nelle ultime due gare e potrebbe ritrovare il posto sfilando la maglia a Strinic. Il resto della difesa sarà confermato, con Raul Albiol e Koulibaly coppia centrale e Hysaj sulla fascia destra (in porta Pepe Reina); a centrocampo Allan e Jorginho partono ancora favoriti, ma qui come al solito ci sono Zielinski (ex della partita) e Amadou Diawara che fino all’ultimo resteranno in ballottaggio per avere un posto da titolari. Nel tridente sarà Mertens la prima punta: il belga ha segnato 20 gol in questo campionato e può ancora ambire al titolo di capocannoniere del torneo (deve recuperare 4 reti a Belotti e Dzeko). Proveranno a dargli una mano Callejon, tornato a segnare, e un Lorenzo Insigne da 14 gol in questo campionato, numeri che rivaleggiano con la stagione che aveva giocato a Pescara in Serie B. Ancora panchina per Milik e Pavoletti, che potrebbero comunque avere una possibilità nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE – Anche Gigi Delneri, al netto dei lungodegenti, non ha problemi, e dunque ci aspettiamo la formazione migliore per provare a centrare un bel risultato contro la terza forza della Serie A. In dubbio Samir, che ha un problema al ginocchio: se il brasiliano non dovesse farcela, Alì Adnan ritroverebbe una maglia da titolare (è favorito su Gabriel Silva), mentre a destra agirà come al solito Widmer e in mezzo ci sarà la coppia centrale formata da capitan Danilo e da Felipe. In mezzo al campo è prezioso il rientro dalla squalifica di Jankto: il ceco si riprende la maglia sulla mezzala sinistra, dunque a uscire dalla formazione titolare dovrebbe essere Kums, con Hallfredsson che sarà riportato davanti alla difesa e Badu che dovrebbe fare l’interno a destra. Invariato l’attacco: partita speciale per Duvan Zapata, il cui cartellino è di proprietà del Napoli (a fine stagione bisognerà definire il futuro del colombiano, che tecnicamente farà rientro a Castelvolturno), a sinistra gioca Thereau che ancora una volta ha raggiunto e superato il traguardo dei 10 gol in campionato, a destra nel ruolo di finto esterno opererà l’argentino De Paul, che sta trovando anche qualche bel gol per chiudere degnamente la sua prima stagione in Italia.

DIRETTA TV – Napoli Udinese, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite (Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 2) e da quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport e Premium Sport HD).

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 3 Strinic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 99 Milik, 32 Pavoletti

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli, Giaccherini

UDINESE (4-3-3): 1 Karnezis; 27 Widmer, 5 Danilo, 30 Felipe, 53 Alì Adnan; 8 Badu, 23 Hallfredsson, 14 Jankto; 10 De Paul, 9 D. Zapata, 77 Thereau

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Perisan, 75 Heurtaux, 4 Angella, 3 Samir, 34 Gabriel Silva, 26 Kums, 99 Balic, 95 Lucas Evangelista, 18 Perica, 19 Matos, 96 Ewandro

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Faraoni, Gnoukouri, Fofana

