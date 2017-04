Probabili formazioni/ Palermo Bologna: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Palermo Bologna: Blerim Dzemaili contro Haitam Aleesami (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BOLOGNA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Palermo Bologna, per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca alle ore 15 di sabato 15 aprile; vigilia di Pasqua in campo per le due squadre, con motivazioni ben diverse. Il Bologna infatti si è già assicurato un’ampia salvezza e ora proverà a togliersi qualche altra soddisfazione; per il Palermo, incapace di guadagnare punti su un Empoli che si è praticamente bloccato, la Serie B è sempre più vicina e questa partita potrebbe rappresentare davvero l’ultima spiaggia. Andiamo allora a studiare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori alla vigilia della partita del Barbera, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Palermo Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Cambio della guardia in casa Palermo: esonerato Diego Lopez, sulla panchina rosanero arriva Diego Bortoluzzi che è stato consigliato da Guidolin. Indovinare con quale modulo possa giocare il nuovo tecnico è complicato; possiamo ipotizzare la conferma di quanto visto fino alla scorsa settimana, dunque una difesa a tre che sarà orfana dello squalificato Gonzalez. In campo dovrebbe andare Cionek, insieme a Goldaniga e Andelkovic; possibilità per Posavec di tornare titolare dopo aver lasciato spazio a Fulignati, mentre a centrocampo i due esterni potrebbero essere Pezzella e Rispoli con una cerniera mediana composta da Chochev e da Gazzi, che rientra dalla squalifica. Bruno Henrique si gioca un posto a centrocampo, ma potrebbe essere impiegato anche sulla trequarti andando a supportare i due attaccanti: per il momento è possibile che Diamanti, peraltro un grande ex della partita, trovi una maglia da titolare facendo compagnia a Nestorovski, i cui gol saranno fondamentali per tenere vive le speranze di salvezza di un Palermo sempre più in crisi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Il Bologna giocherà questa partita senza Simone Verdi, che è infortunato; spazio allora a un Federico Di Francesco che in questa stagione ha mostrato tutte le sue qualità, facendo vedere di meritare una maglia da titolare. Al suo fianco agiranno Destro, in posizione di prima punta, e Krejci; a centrocampo invece il cileno Pulgar sembra poter tornare a occupare una maglia da titolare in cabina di regia, con Dzemaili che giocherà sul centrodestra e Nagy che parte favorito su Taider (e Donsah) per piazzarsi dall’altra parte del campo. In mezzo c’è una possibilità anche per Viviani che farebbe il playmaker; in difesa invece è sempre indisponibile Helander, dunque la coppia formata da Gastaldello e Maietta dovrebbe occuparsi della zona centrale, mentre Torosidis giostrerà da terzino destro con Masina confermato dall’altra parte. In porta andrà a giocare Mirante, che sembra finalmente aver risolto tutti i suoi problemi fisici.

DIRETTA TV - Palermo Bologna, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 7) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BOLOGNA

PALERMO (3-4-1-2): 1 Posavec; 15 Cionek, 6 Goldaniga, 4 Andelkovic; 3 Rispoli, 18 Chochev, 14 Gazzi, 97 Pezzella; 25 Bruno Henrique; 23 Diamanti, 30 Nestorovski

A disposizione: 68 Fulignati, 55 Marson, 2 Vitiello, 44 Sunjic, 89 Morganella, 28 Jajalo, 19 Aleesami, 22 Balogh, 22 Sallai, 9 Stefan Silva, 8 A. Trajkovski

Allenatore: Diego Bortoluzzi

Squalificati: G. Gonzalez

Indisponibili: Rajkovic, Embalo

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 35 Torosidis, 28 Gastaldello, 20 Maietta, 25 Masina; 31 Dzemaili, 5 Pulgar, 16 Nagy; 14 F. Di Francesco, 10 Destro, 11 Krejci

A disposizione: 1 A. Da Costa, 97 M. Sarr, 15 I. Mbaye, 4 Krafth, 2 Oikonomou, 17 Donsah, 6 Viviani, 8 Taider, 22 L. Rizzo, 12 J. Valencia, 21 B. Petkovic, 19 Sadiq

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Helander, Verdi

© Riproduzione Riservata.