Probabili formazioni/ Roma Atalanta: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Roma Atalanta: il gol di Mattia Caldara nella sfida di andata (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma Atalanta si gioca alle ore 15 di sabato 15 aprile per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: una partita che per la Roma potrebbe significare confermare il distacco dalla Juventus - o addirittura diminuirlo - mantenendo vive le speranze di scudetto, mentre per l’Atalanta - magari sfruttando anche il risultato del derby di Milano - fare un passo in più verso una qualificazione in Europa che sarebbe straordinaria. Si affrontano una delle realtà più solide del nostro campionato contro la grande rivelazione stagionale; aspettando che la partita prenda il via domani pomeriggio possiamo andare ad analizzare quelle che potrebbero essere le decisioni dei due allenatori circa i giocatori da mandare in campo allo stadio Olimpico, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di RomaAtalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - La Roma ha il dubbio Emerson Palmieri: l’esterno brasiliano soffre di tendinite e dunque potrebbe lasciare spazio a Mario Rui sulla corsia sinistra. Il resto della formazione sarà confermato da Luciano Spalletti, che insisterà con la difesa a tre: davanti a Szczesny giocheranno dunque Rudiger e Manolas a supporto di Fazio che, reduce dal gol di Bologna, comanderà il reparto da posizione centrale. A centrocampo la consueta cerniera di centrocampo: De Rossi pare aver pienamente recuperato e dunque ci aspettiamo che sia titolare al fianco di Strootman (in caso contrario è pronto Leandro Paredes), a destra ovviamente ci sarà Bruno Peres visto che la stagione di Florenzi è finita con largo anticipo. Invariata anche la composizione del reparto offensivo: Nainggolan andrà a giocare sulla sinistra con Mohamed Salah (11 gol in campionato) che partirà da destra dove sarà pericolosissimo potendo rientrare sul piede favorito. Come prima punta Edin Dzeko, sempre a caccia del titolo di capocannoniere in una classifica che comanda insieme a Belotti, con 24 gol.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Gian Piero Gasperini ritrova Kessie ma perde Alejandro Gomez: la squalifica del Papu è pesantissima, al suo posto a fare coppia con Petagna dovrebbe essere Mounier che per caratteristiche è il giocatore che più si avvicina all’argentino (rispetto a Paloschi, che rimane comunque una valida alternativa). Kessie invece gioca contro la squadra in cui potrebbe militare dalla prossima stagione; i contatti tra Roma e Atalanta per il suo cartellino sono avviati da tempo e l’arrivo di Monchi a Trigoria potrebbe dare la scossa decisiva. Il resto della formazione orobica non cambia: davanti al portiere albanese Berisha ci sono Caldara, chiamato a riscattare l’errore di sabato scorso, Andrea Masiello e l’ex di turno Rafa Toloi. A centrocampo Andrea Conti e Spinazzola saranno come sempre le frecce sulle corsie laterali, con Freuler che andrà ad affiancare Kessie (più difficile vedere dal primo minuto Cristante, nonostante il gol segnato al Sassuolo. La posizione di Kurtic varierà: da interno in un centrocampo a cinque a mezzala.

DIRETTA TV - Roma Atalanta, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 2) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD).

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

ROMA (3-4-2-1): 1 Szczesny; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas; 13 Bruno Peres, 16 Paredes, 6 Strootman, 33 3 Jesus; 11 Salah, 4 Nainggolan; 9 Dzeko

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 15 Vermaelen, 30 Gerson, 7 Grenier, 21 Mario Rui, 8 Perotti, 92 El Shaarawy, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi, Emerson e De Rossi

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 24 A. Conti, 19 Kessie, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 87 Mounier

A disposizione: 91 Gollini, 33 Hateboer, 6 Zukanovic, 77 C. Raimondi, 88 A. Grassi, 4 Cristante, 8 Migliaccio, 93 Dramé, 7 D’Alessandro, 43 Paloschi, 9 Pesic

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: A. Gomez

Indisponibili: -

