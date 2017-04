Probabili formazioni/ Sassuolo Sampdoria: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Sassuolo Sampdoria, Fabio Quagliarella esulta per il gol al Sassuolo (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE – Sassuolo Sampdoria è il primo dei due posticipi per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 18 di sabato 15 aprile. Le due squadre non hanno più nulla da chiedere alla stagione: sono entrambe salve, e i blucerchiati non riusciranno ad andare in Europa vista l’ampia distanza che li separa dal sesto posto. Entrambe comunque tengono a fare bella figura, ed è per questo che potremmo comunque assistere a una partita interessante; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso in campo andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO – Oltre ai soliti tre indisponibili si ferma Berardi (squalificato) e potrebbe non esserci Defrel, che ha un problema fisico: problemi in avanti dunque per Eusebio Di Francesco, che riporta Politano nella formazione titolare e dovrebbe destinare Matri al ruolo di prima punta, mentre ci sarà la conferma di Ragusa a completamento del tridente. A centrocampo pronto a giocare un’altra partita Sensi, che sarà schierato come playmaker davanti alla difesa (preferito ad Aquilani); a fargli compagnia sule mezzali dovrebbero esserci Pellegrini e Duncan, ma quest’ultimo si gioca una maglia con Missiroli che potrebbe comunque riuscire ad andare in campo. In difesa è ballottaggio tra Lirola e Adjapong per il ruolo di terzino destro; a sinistra dovrebbe esserci invece la conferma di Dell’Orco in luogo di Peluso, in mezzo possibile coppia formata da Paolo Cannavaro e Acerbi anche se, come sempre, Antei e Letschert potrebbero avere un’occasione dal primo minuto. In porta andrà invece Consigli, senza apparenti sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA – Sempre senza Muriel, Marco Giampaolo si affida a Schick per il suo attacco: il centravanti ceco ha già segnato 8 gol in questa stagione e punta la doppia cifra come Quagliarella, al quale sarà affiancato. Alle loro spalle dovrebbe essere confermato Bruno Fernandes, che è favorito su un Ricky Alvarez tornato al gol la scorsa domenica; a centrocampo invece potrebbe arrivare una modifica allo schieramento a tre, perché Praet chiede una maglia da titolare e potrebbe riuscire a strapparla a Linetty, con Edgar Barreto che invece va verso la conferma e Lucas Torreira che non ha rivali nel ruolo di regista davanti alla difesa (richiesto dalle big, l’uruguaiano potrebbe essere alle ultime partite con la Sampdoria). Per quanto riguarda la difesa, Bereszkynski prenderà ancora il posto dell’infortunato Sala; a sinistra Dodò resta favorito su Regini e potrebbe giocare la terza partita consecutiva dal primo minuto, a protezione del portiere Viviano, come sempre, giocheranno i due centrali Silvestre e Skriniar.

DIRETTA TV – Sassuolo Sampdoria, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite (Sky Super Calcio e Sky Calcio 2) mentre non sarà trasmessa da quelli della pay tv del digitale terrestre.

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 20 Lirola, 28 Cannavaro, 15 Acerbi, 39 Dell’Orco; 6 Lo. Pellegrini, 12 Sensi, 32 Duncan; 16 Politano, 10 Matri, 90 Ragusa

A disposizione: 79 Pegolo, 1 Pomini, 98 Adjapong, 5 Antei, 55 Letschert, 13 Peluso, 7 Missiroli, 21 Aquilani, 22 Mazzitelli, 27 F. Ricci, 9 Iemmello, 11 Defrel

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: D. Berardi

Indisponibili: Gazzola, Magnanelli, Biondini

A disposizione: 1 Puggioni, 30 W. Falcone, 24 L. Simic, 17 Palombo, 19 Regini, 20 Pavlovic, 16 Linetty, 21 Cigarini, 23 Djuricic, 11 R. Alvarez, 47 Budimir

A disposizione: 1 Puggioni, 30 W. Falcone, 24 L. Simic, 17 Palombo, 19 Regini, 20 Pavlovic, 16 Linetty, 21 Cigarini, 23 Djuricic, 11 R. Alvarez, 47 Budimir

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Sala, Muriel

