Suso e Ansaldi in Inter Milan (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A, NEWS: GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (32^GIORNATA, OGGI) –Nella settimana dedicata alle festività pasquali il campionato di Serie A torna in campo eccezionalmente di sabato, per la precisione per domani 15 aprile 2017, dove sono stati messi in calendario tutti 10 gli incontri, senza prevedere quindi né anticipi né posticipi. Andiamo quindi a vedere partita per partita le probabili formazioni che vedremo domani in campo, facendo chiaramente attenzione a giocatori infortuni o squalificati: ma prima facciamo un piccolo riepilogo di cosa riserva la 32^ giornata di Serie A. Per tutti gli appassionati il primo fischio d’inizio è atteso per le ore 12.30 con il lunch match tra Inter e Milan, primo derby della Madonnina dell’era cinese per entrambe le squadre. Sono invece 7 le sfide in programma per le ore 15.00 ovvero Cagliari-Chievo, il derby toscano Fiorentina-Empoli, Genoa-Lazio, Palermo-Bologna, Pescara-Juventus, Roma-Atalanta e Torino-Crotone: alle ore 18.00 scenderanno in campo invece Sassuolo e Sampdoria. A chiudere il 32^ turno di campionato sarà il big match tra Napoli e Udinese atteso alle ore 20.45.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN (ore 12.30)- Per il derby della Madonnina Pioli ha a disposizione una rosa al completo mentre Montella oltre ai soliti infortunati dovrà fare a meno di Pasalic squalificato. Per i rossoneri a centrocampo pare ormai assodato lo scambio tra Sosa e Locatelli, mentre in attacco non potrà non esserci Suso e Deulofeu e Bacca come punta di diamante. Nella probabile formazione nerazzurra invece Banega ha superato Joao Mario, e la punta d’attacco sarà senza dubbio Mauro Icardi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CHIEVO (ore 15.00) - In casa sarda c’è cauto ottimismo sull’impiego dal primo minuto di Marco Borriello, vittima di un piccolo fastidio muscolare nei giorni scorsi. Psacane è squalificato e al suo posto dovrebbe esserci Capuano in difesa, ma rimane probabile un ballottaggio per la maglia con Salamon. Per il Chievo di Maran l’unico elemento in dubbio rimane Birsa, vittima di un attacco influenzale negli ultimi giorni: in caso ddi forfait sulla trequarti sarebbe pronto De Guzman.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI (ore 15.00) – Per la probabile formazione viola Sousa potrebbe optare per le due punte con Kalinici e Babacar, il che porterebbe Ilicic e Saponara in panchina, mentre Bernardeschi non mancherà in campo alle spalle del duo di attacco. Per il derby toscano Martusciello spera di poter avere di nuovo al top della condizione Belluschi e Mchedlidze: in attacco di fianco al macedone vi è il ballottaggio tra Tihiam e Marilungo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LAZIO (ore 15.00) – Difficile prevedere cosa il ritorno di Juric in panchina oltre che la squalifica di Izzo possa comportare per la probabile formazione dei grifoni: rimane comunque in dubbio la presenza in campo di Taarabt, fermo per un affaticamento muscolare. Anche in casa biancoceleste vi sono due casi dubbi, ovvero Biglia (elongazione muscolare) e Lulic (noie muscolari): al loro posto si giocano la maglia da titolare rispettivamente Murgia e Keita.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BOLOGNA (ore 15.00) - Prima partita per Bortoluzzi in panchina rosanero: l’ipotesi del vice di Guidolin è di un 3-4-1-2 con uno tra Posavec e Fulignati tra i pali, mentre rimane vivo il ballottaggio tra Diamanti e Trajkovski per il ruolo di punta a fianco di Nestorovski. In casa felsinea torna in formazione da titolare verdi mentre si ferma Nagy, il qual potrebbe essere sostituito da Taider.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA JUVENTUS (ore 15.00) – Zeman nel disegnare la probabile formazione per il match all’Adriatico deve risolvere la squalifica di Bovo e soprattutto i numerosi infortunati a cui si è aggiunte recentemente Benali per influenza. In difesa per i delfini dovremmo vedere la coppa Coda-Campagnaro ma rimane vivo il ballottaggio tra il primo e Fornasier. Per la sua Juventus Allegri dovrà rinunciare a Bonucci, squalificato dal giudice sportivo: in difesa quindi potremmo vedere uno schieramento a 4 con Rugani e Barzagli al centro e Lichtsteiner e Asamoah all’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA (ore 15.00)- In casa nella 32^ giornata di campionato Spalletti potrebbe essere costretto a fare a meno di De Rossi, che verrebbe così prontamente sostituito a centrocampo da Parades: Emerson potrebbe restare in panchina per via di una fastidiosa tendinite. Gasperini per la sua Atalanta invece dovrà fare a meno di Gomez per squalifica (sostituito da Mounier), ma torna a disposizione Kessiè: in forte dubbio la presenza di Spinazzola,per noie muscolari.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CROTONE (ore 15.00)- All’Olimpico Mihajlovic dovrà fare i conti con l’assenza annunciata di Acquah per squalifica: pare però pronto a tornare in campo Benassi, mentre per un posto in difesa si giocano la maglia Rossettini e Carlao. Dopo la brillante vittoria contro l’Inter Nicola scende in campo con una rosa al completo e tanto entusiasmo: occhi puntati sulla coppia d’attacco Falcinelli-Trotta.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA (ore 18.00) – Per il match delle ore 18.00 nella 32^ giornata di serie A Di Francesco dovrà fare bene i suoi conti per il reparto offensivo: Berardi è squalificato, mentre Defrel e Ricci rimangono in dubbio per alcuni fastidi muscolari. La Sampdoria dovrà invece fare a meno di Murel e Sala, mentre rimangono vivi i ballottaggi Dodo-Regini in difesa, Linetty-Praet per il centrocampo e Fernandez-Alvarez per la trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE (ore 20.45) – Sarri ha a disposizione una rosa al completo per il match al San Paolo: spazio quindi ai soliti ballottaggi tra Strinic e Ghoulam in difesa oltre che i due a centrocampo Alla-Zielinski e Jorginho-Diawara, con i primi favoriti sulla carta. Delneri dovrà invece risolvere l’assenza di Samir: Gabriel Silva e Adnan rimangono quindi in lizza. I friulani ritrovano invece Jankto dopo il turno di stop, oltre che Felipe, la cui presenza da titolare dovrebbe portare verso la panchina Angella.

