Probabili formazioni/ Torino Crotone: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

TProbabili formazioni Torino Crotone (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CROTONE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Torino Crotone si gioca alla vigilia di Pasqua nella trentaduesima giornata di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 15 di sabato 15 aprile per una partita che ha una valenza fondamentale per i calabresi. Con la vittoria sull’Inter il Crotone si è portato a tre soli punti dall’Empoli: adesso Davide Nicola crede fortemente nella salvezza, ma bisogna vincere questa gara sul campo di un Torino che, pur avendo ben poco da chiedere alla sua classifica, ha in Sinisa Mihajlovic un allenatore che non ha intenzione di mollare di un centimetro. Andiamo allora a leggere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il Grande Torino, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Torino Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Mihajlovic perde Acquah per squalifica e ha problemi in difesa: indisponibili sia Leandro Castan che Molinaro. Si rivede allora Barreca sulla corsia sinistra, mentre in mezzo Rossettini sarà titolare al fianco di Moretti componendo la coppia che di fatto ha giocato tutto il girone di ritorno. A destra agirà Zappacosta, in porta ovviamente Joe Hart; a centrocampo torna titolare Benassi che si occuperà della parte destra del campo, con Lukic ancora favorito su Valdifiori per quanto riguarda la regia della squadra e Baselli che, vista l’indisponibilità di Acquah (e di Obi) sarà la mezzala sinistra. Nel tridente offensivo spazio a Iago Falque dal primo minuto: Iturbe è fuori dai giochi, lo spagnolo non segna da tempo e va a caccia del gol numero 11 nel suo campionato. Belotti sogna invece il titolo di capocannoniere: ha già segnato due gol in più di quelli con cui Ciro Immobile aveva vinto, con la maglia granata, la classifica marcatori tre anni fa. Esterno sinistro sarà invece Ljajic, reduce dal bel gol segnato contro il Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - E’ un momento felice per il Crotone, che arriva a questa partita con tutta la rosa a disposizione: Falcinelli, che era in forse per domenica scorsa, è a quota 11 gol in campionato e spera di aggiungere altro fieno alla cascina della salvezza. Sarà Trotta a fargli compagnia nel reparto avanzato, con Stoian che agisce da esterno ma potrà accentrarsi andando a posizionarsi quasi sulla trequarti. Più conservativa la scelta sulla fascia destra, dove Rohden è di fatto un centrale di centrocampo mascherato; nella zona nevralgica si dovrebbero vedere invece Crisetig e Barberis, anche se Capezzi non parte battuto e potrebbe reclamare una maglia fino all’ultimo minuto disponibile. In difesa coppia centrale composta da Ceccherini e Gianmarco Ferrari; sulla fascia destra ci sarà Rosi, dall’altra parte Martella sembra essere favorito, ancora una volta, sull’algerino Mesbah. Il portiere sarà Cordaz.

DIRETTA TV - Torino Crotone, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 5) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD).

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CROTONE

TORINO (4-3-3): 21 Hart; 7 Zappacosta, 13 Rossettini, 24 E. Moretti, 23 Barreca; 15 Benassi, 25 Lukic, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic

A disposizione: 1 Padelli, 90 Cucchietti, 29 De Silvestri, 93 Ajeti, 5 Carlao, 26 Avelar, 16 Gustafson, 18 Valdifiori, 31 Boyé, 11 Maxi Lopez

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: Acquah

Indisponibili: Castan, Molinaro, Obi, Iturbe

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 22 Rosi, 17 Ceccherini, 13 G. Ferrari, 87 Martella; 6 Rohden, 8 Crisetig, 18 Barberis, 12 Stoian; 29 Trotta, 11 Falcinelli

A disposizione: 5 M. Festa, 31 Sampirisi, 3 Claiton, 23 Dussenne, 15 Mesbah, 20 Kotnik, 24 Tonev, 42 Suljic, 28 Capezzi, 9 Nalini, 27 Acosty, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.