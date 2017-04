La formazione del Manchester United (LaPresse)

VIDEO ANDERLECHT MANCHESTER UNITED (1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (QUARTI EUROPA LEAGUE 2017)- ll Manchester United non riesce a espugnare lo stadio Vanden Stock di Bruxelles dove finisce 1-1 l'andata dei quarti di Europa League 2016-2017 tra i Red Devils e l'Anderlecht, un risultato che consentirebbe comunque alla squadra di Mourinho di qualificarsi per le semifinali anche con uno 0-0 mentre quella di Weiler ha bisogno di vincere o di pareggiare almeno 2-2 per ottenere il passaggio del turno. Nel primo tempo giocano decisamente meglio gli ospiti che colpiscono prima il palo di Lingard e poi, seppur faticosamente, sbloccano la contesa con Mkhitaryan abile a sfruttare una respinta non impeccabile di Ruben sulla prima conclusione di Rashford. Per vedere la reazione degli ospiti occorrerà attendere l'inizio della ripresa quando Valencia si immola letteralmente per fermare i lanciatissimi Bruno e Acheampong. Nel corso del secondo tempo i Red Devils calano e dopo aver sciupato la palla del raddoppio con Pogba subiscono la rimonta dei belgi con Dendoncker che di testa sovrasta Darmian e insacca il pallone in rete alle spalle di Romero per il definitivo 1-1, la resa dei conti tra una settimana all'Old Trafford dove il Manchester United, oltre al gol in trasferta, potrà sfruttare il fattore campo per avere la meglio su una squadra giovane e forte, benché inesperta (a questi livelli).

VIDEO ANDERLECHT MANCHESTER UNUTED (1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (QUARTI EUROPA LEAGUE 2017) STATISTICHE E DICHIARAZIONI - Tanti rimpianti per gli uomini di Mourinho che nonostante il 60% di possesso palla, i 7 tiri in porta e le 5 conclusioni respinte dalla retroguardia dell'Anderlecht non sono riusciti a fare più gol dei biancomalva che nel finale ne avevano decisamente di più dopo aver sofferto tantissimo le iniziative degli ospiti che nei minuti conclusivi invece hanno pagato gli sforzi profusi soprattutto nella prima frazione di gioco. Sentiamo cos'ha da dire lo Special One, José Mourinho, che non può essere pienamente soddisfatto del verdetto espresso dal Vanden Stock di Bruxelles: "Sicuramente il fatto di aver segnato in trasferta ci dà un vantaggio in vista del match di ritorno all'Old Trafford, il risultato di per sé non è negativo per noi ma nella ripresa avevamo avuto l'occasione di raddoppiare e ipotecare la semifinali ma non siamo riusciti a sfruttare le palle gol create a causa della mancanza di cattiveria e determinazione sotto porta. Tuttavia prima di giovedì prossimo dobbiamo affrontare il Chelsea in campionato, quindi fino a domenica penseremo solamente alla sfida con i Blues dove dovremo dare più del massimo per strappare i tre punti, sperando di avere più fortuna con gli arbitri rispetto al match di andata".

Sponda Anderlecht, scopriamo cosa ha dichiarato Youri Tielemans ai microfoni di Sky Sport: "Credo che non possiamo lamentarci del risultato, soprattutto se consideriamo che avevamo di fronte un avversario del calibro del Manchester United e io personalmente mi esalto a giocare contro squadre così forti. Gli osservatori dell'Inter in tribuna per vedere me? Non ne sapevo nulla, io cerco sempre di dare il massimo a prescindere da chi mi stia guardando, al momento non posso escludere nulla, quest'estate avrò sicuramente modo di definire nei dettagli il mio futuro".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO ANDERLECHT MANCHESTER UNITED (1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (QUARTI EUROPA LEAGUE 2017, da video sky)

© Riproduzione Riservata.