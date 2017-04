La formazione del Celta Vigo (LaPresse)

VIDEO CELTA VIGO GENK (3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (QUARTI EUROPA LEAGUE 2017) - All'Estadio Balaìdos il Celta Vigo si impone sul Genk per 3 a 2, collocandosi dunque in una buona posizione in vista del match di ritorno di giovedì 20 aprile. Nel primo tempo sono senza dubbio i belgi ad avere una partenza migliore, come dimostra la rete del momentaneo vantaggio segnata da Boetius al 10' con un colpo di testa sul traversone di Trossard dalla sinistra. Gli spagnoli non si lasciano abbattere e pareggiano quasi subito al 15' con il piazzato a giro sul secondo palo di Sisto, sugellando una grande azione corale assistita da Guidetti. Grazie ad un rasoterra dal limite dell'area, ci pensa poi Aspas a completare la rimonta già al 18', ricevendo palla da Fontas e resistendo di forza alla marcatura di Uronen. La squadra di mister Berizzo va inoltre all'intervallo dopo aver segnato il tris con Guidetti in contropiede al 38' e con l'aiuto proprio di Aspas. Nel secondo tempo, invece, gli ospiti accorciano le distanze al 67' tramite il colpo di testa di Buffel ribadendo in rete proprio la sua stessa conclusione su cross di Trossard, il tutto agevolato da un errore di Jonny in copertura. L'assalto finale è tutto di marca iberica ma i prossimi secondi 90 minuti da disputare promettono un bel duello tra queste due compagini.

VIDEO CELTA VIGO GENK (3-2):HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (QUARTI EUROPA LEAGUE 2017) LE STATISTICHE - Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Genk sia riuscito a tener testa al Celta Vigo sotto diversi aspetti, a cominciare dal possesso palla favorevole ai padroni di casa con il 51%, supportato dal 36 a 35 nel conteggio delle palle recuperate. Migliore comunque il rendimento dei calciatori di Berizzo rispetto a quelli di Stuivenberg in palleggio, 84% a 78% nella precisione con 392 su 468 e 282 su 360, senza dimenticare la superiorità in fase offensiva, 12 a 6 le conclusioni nello specchio della porta. Infine, dal punto di vista disciplinare, il Celta Vigo è stato meno falloso del Genk dato il 10 a 12 nel computo degli interventi irregolari commessi e l'arbitro francese Turpin ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo Castagne, Buffel e Schrijvers tra i biancoblu. (Alessandro Rinoldi)

CLICCA QUI PER IL VIDEO CELTA VIGO GENK (3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (QUARTI EUROPA LEAGUE 2017, da video sky)

© Riproduzione Riservata.