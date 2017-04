Akragas Casertana/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas Casertana, Foto LaPresse

DIRETTA AKRAGAS CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 35^ GIORNATA) - Akragas Casertana, diretta dall'arbitro Mario Vigile della sezione di Cosenza, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla sedicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro, nel girone C. Si giocherà il sabato di Pasqua tra due squadre in cerca di riscatto dopo le ultime sconfitte che hanno complicato la rincorsa ai rispettivi obiettivi delle due squadre nella volata finale di questo torneo di terza serie.

Siciliani sconfitti in casa dalla Paganese domenica scorsa, un ko allo stadio Esseneto inaspettato visto che la formazione di Agrigento aveva lanciato segnali più che incoraggianti nella lotta-salvezza. Tutto è tornato in discussione anche se l'Akragas resta comunque al momento per un punto fuori dalla zona play out. Di contro i campani sono stati nettamente sconfitti con un secco zero a tre casalingo da un Foggia sempre lanciato verso un ritorno in B atteso da ben diciannove anni. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

I punti di vantaggio rispetto all'undicesimo posto per la Casertana sono al momento due, ed i campani possono dunque sperare sicuramente nella post season, anche perché nonostante il pesante passivo contro il Foggia la squadra di Andrea Tedesco ha espresso almeno a tratti un buon calcio. Nello scontro di sabato ad entrambe le squadre serviranno però i punti, per non vivere una chiusura di stagione deludente dopo tanti alti e bassi.

Queste saranno le probabili formazioni del match: l'Akragas scenderà in campo con Pane estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a tre con Riggio, il brasiliano Cazé da Silva e Genny Russo titolari, mentre per vie centrali sulla linea mediana si muoveranno Longo, Coppola e Palmiero. Sulle fasce laterali spazio a Mileto sulla corsia di destra e a Sepe sulla corsia di sinistra, mentre in attacco saranno confermati in coppia Cocuzza ed il croato Klaric. La risposta della Casertana sarà affidata a Ginestra in porta, Lorenzini e D'Alterio al centro di una difesa a quattro con Finizio impiegato in posizione di terzino destro e l'uruguaiano Ramos in posizione di terzino sinistro. Magnino, Giorno e De Marco giocheranno come titolari nel terzetto di centrocampo, mentre a Carriero spetterà il ruolo da trequartista con Ciotola e l'argentino Corado schierati in coppia in attacco.

Contro la Paganese il 3-5-2 dell'Akragas di Di Napoli ha tradito di nuovo quelle distrazioni che si erano viste spesso in una squadra chiamata a non sprecare, ma a far tesoro di ogni punto che potrebbe regalare una sospirata salvezza. Nella ripresa la squadra siciliana ha ceduto il passo ai campani, accorciando le distanze solo in pieno recupero. Andrea Tedesco è passato a un modulo con trequartista, un 4-3-1-2 che non è servito ad arginare un Foggia a tratti straripante, formazione più in forma del campionato e ormai avviata verso una meritata promozione. La Casertana può comunque sperare nei play off reagendo subito, considerando l'andamento non certo forsennato delle dirette concorrenti.

Le quote relative al match allo stadio Esseneto saranno prevedibilmente equilibrate, anche se per quanto la voglia di play off della Casertana sia importante, è l'Akragas a ritrovarsi con l'acqua alla gola per mantenere un vitale punto di vantaggio per la salvezza diretta. Akragas Casertana, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, non sarà trasmessa in diretta tv ma sarà come tutte le partite di Lega Pro un'esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.