Ancona FeralpiSalò/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA ANCONA FERALPISALO': INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Ancona FeralpiSalò sarà diretta dall'arbitro Stefano Lorenzin della sezione Aia di Castelfranco Veneto; alle ore 16:30 di sabato 15 aprile va in scena la partita valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. C'è ancora vita ad Ancona. Dopo una serie impressionante di sconfitte, i marchigiani si sono riusciti a riscattare, andando a battere la vice-capolista Parma con un secco 2-0. Un successo, alla vigilia, insperato, che ha consentito alla squadra allenata da mister Tiziano De Prete di continuare a credere ai playout, dopo essere scivolati in ultima posizione. Attualmente, il distacco dalla penultima è di 4 punti.

L'avversario su cui fare la corsa è il Fano, così come la Lumezzane, anche se quest'ultima ha 5 punti di vantaggio sui dorici. Il Feralpisalò è reduce dalla netta vittoria contro il Bassano (3-0 il risultato finale). Una vittoria che ha trascinato la squadra di mister Michele Serena fino all'ottavo posto, quindi in piena zona play off, anche se, in un'eventuale qualificazione alla post-season, il Feralpisalò non sarebbe inserito in una posizione di primo piano. Ma questi sono discorsi che potrebbero lasciare il tempo che trovano.

Non poteva che esserci il suggello di Frediani nella fantastica vittoria ottenuta la settimana scorsa al Tardini di Parma contro la vice-capolista. I ducali, dopo la sconfitta subita per mano dell'Ancona, hanno visto scappare il Venezia, che nel posticipo contro il Padova ha vinto di misura grazie alla rete di Moreo, portandosi ad un solo punto dalla promozione diretta in Serie B. I marchegiani ora sognano di poter ancora raggiungere i play out, evitando così la retrocessione diretta in Serie D. Si respira un clima di euforia anche all'interno dello spogliatoio della FeralpiSalò, ma per altri motivi, decisamente più felici, a livello sportivo si intende. Nel corso dell'ultima giornata di campionato, Guerra Bracaletti e Tassi hanno regalato un successo fondamentale alla squadra di Serena, che con il 3-0 di domenica si è regalata l'ottavo posto in classifica, ai danni di una diretta concorrente per i play off di fine stagione, con il Bassano che è sceso adesso in tredicesima posizione.

Con la rete segnata al Bassano domenica scorsa, l'attaccante Simone Guerra ha raggiunto quota 10 reti in stagione. Guerra è per distacco il miglior giocatore di quest'anno tra le fila della FeralpiSalò e non c'è motivo per cui credere in una sua flessione adesso, quando i punti in palio e gli eventuali gol hanno un peso decisamente diverso rispetto ad inizio anno. Gerardi, a quota 7, e Bracaletti, con 5 reti, sono gli altri giocatori del reparto offensivo su cui il mister può contare per questo incandescente finale. L'Ancona si aggrappa invece a Frediani, che dopo la marcatura contro il Parma ha raggiunto le 8 segnature, e l'esperienza di Del Sante, arrivato durante la sessione di mercato invernale per rinforzare una rosa che ha assoluto bisogno di essere più incisiva sotto porta. Fin qui Del Sante ha totalizzato 2 gol e i tifosi dei dorici si augurano che possa segnarne altrettanti, se non di più, tra aprile e maggio, in modo da consentire alla squadra di proseguire l'avventura quantomeno ai play out.

I bookmakers prevedono un incontro equilibrato tra le due squadre. Questa se vogliamo è un po' una sorpresa, dal momento che la FeralpiSalò dovrebbe essere l'assoluta favorita. Le quote raccontano però un'altra partita, se vogliamo. Il segno 1 è quotato a 2.80, la vittoria della squadra ospite è invece in lavagna a 2.50, mentre il pareggio a 3.05 (quote Eurobet). Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Ancona FeralpiSalò non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro.

