Andria Fondi / Info streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ANDRIA FONDI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 35^ GIORNATA) - Andria Fondi, diretta dal signor Capone di Palermo, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra due squadre al confine della zona play off, nella quartultima giornata della regular season nel girone C del campionato di Lega Pro. Al momento i pugliesi mantengono tre punti di vantaggio sulla formazione laziale, ma entrambi i club sono in difficoltà nell'ultimo periodo.

Nelle ultime due partite, disputate entrambe in trasferta, l'Andria ha vissuto però un acuto importante ottenendo quattro punti, prima pareggiando sul campo del Matera e poi andando ad espugnare il terreno di gioco della Virtus Francavilla. Due risultati che hanno rimesso in carreggiata i biancazzurri nella corsa alla post season, che sembrava stesse sfuggendo irrimediabilmente di mano dopo le quattro sconfitte consecutive contro Cosenza, Siracusa, Vibonese e Messina. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

Il Fondi contro il Messina ha ottenuto nell'ultimo turno di campionato il secondo pareggio nelle ultime due partite interne, ma la squadra allenata da Pochesci non vince ormai da due mesi, dal successo interno contro il Monopoli del 18 febbraio scorso. Al momento la zona play off è lontana tre punti per l'Unicusano, anche se gli otto punti di vantaggio sulla zona play out sembrano comunque ampia garanzia per una chiusura di campionato tranquilla per i rossoblu.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Degli Ulivi: l'Andria schiererà Cilli come estremo difensore alle spalle di Aya, Allegrini e il romeno Rada titolari nella difesa a tre, con l'altro romeno Onescu che manterrà il suo posto a centrocampo, affiancato da Volpicelli e da Minicucci. Tartaglia giocherà sulla fascia destra e Tito sulla fascia sinistra, mentre Cianci e il brasiliano Cruz Pereira faranno invece coppia sul fronte offensivo. Risponderà l'Unicusano Fondi con Baiocco dietro la linea difensiva a quattro composta dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra da Galasso, Signorini, il danese Marino e Di Sabatino, che sostituirà sul lato mancino del campo Squillace, squalificato poiché espulso nel match contro il Messina. Terzetto di centrocampo composto da De Martino, Varone e D'Angelo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Calderini, Gambino e Giannone.

3-5-2 confermato per l'Andria di Favarin, con la formazione pugliese che ormai da diverse partite adotta un modulo che ha regalato importanti soddisfazioni ad una squadra che sogna di giocarsi agli spareggi quella Serie B che ha segnato gli anni più gloriosi della storia del club. 4-3-3 per l'Unicusano Fondi di Pochesci, che invece da diverse settimane sembra una squadra caduta nel vortice di un appagamento in parte comprensibile, anche se per il tecnico non sono mancate le critiche vista la mancata brillantezza dell'ultimo periodo. La risposta è arrivata parzialmente con una discreta prova col Messina, ma il ritorno ai tre punti sta diventando sospirato per i tifosi rossoblu.

L'Andria sembra in ripresa rispetto all'Unicusano, e la vittoria interna viene considerata dai bookmaker il risultato più probabile, con successo di casa quotato 2.25 da William Hill, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Paddy Power per 3.45 la vittoria fuori casa dei laziali. Per seguire la diretta streaming video di Andria Fondi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, occorrerà un abbonamento al sito internet sportube.tv; non sarà infatti disponibile la diretta tv come per tutte le partite di Lega Pro. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

