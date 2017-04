Bassano Parma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bassano Parma - LaPresse

DIRETTA BASSANO PARMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Bassano Parma sarà diretta dall'arbitro Edoardo Paolini della sezione Aia di Ascoli Piceno; alle ore 18:30 di sabato 15 aprile va in scena la partita valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Bassano e Parma si sfidano avendo in comune una situazione non facile da gestire. Il Bassano, dopo il pesante ko maturato sul campo della Feralpisalò, è adesso in tredicesima posizione, fuori dalla lotta per i play off, quando mancano soltanto 4 giornate al termine della stagione regolare. Il Parma invece è stato umiliato al Tardini dall'Ancona, che ha dimostrato di avere maggiore fame di vittoria e di punti, data la delicata posizione in classifica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

I ducali, che hanno perso 2-0 davanti ai propri tifosi, hanno definitivamente salutato il sogno di arrivare primi nel girone, conquistando l'aritmetica promozione in Serie B, senza per forza di cose passare per i play off. Invece il destino ha riservato al Parma un'amara sorpresa, proprio in una giornata in cui, alla vigilia, tutti credevano che i gialloblu potessero farcela a recuperare parte dello svantaggio sul Venezia, che era impegnato nel derby contro il Padova. Tutto però è andato storto.

Sono due i punti che separano il Bassano dall'ultima posizione utile per raggiungere i play out attualmente occupata dal Santarcangelo. Il periodo di forma non è dei migliori e questo potrebbe incidere in malomodo sulle aspettative di successo al termine della stagione. Il 3-0 subito contro la Feralpisalò domenica 9 aprile potrebbe aver tagliato le gambe alla squadra allenata da mister Bertotto, che non riesce a trovare la luce dopo una lunga crisi di risultati e gioco. Anche il Parma è chiamato ad una pronta reazione. La sfida contro il Bassano, sulla carta, non dovrebbe essere così complicata, ma ricordiamo che si tratta pur sempre di una trasferta contro una squadra alla disperata ricerca di punti per non perdere definitivamente il treno play off. I giocatori di mister D'Aversa dovranno dare del loro meglio per prendersi i tre punti e consolidare almeno la seconda posizione in classifica, per avere nei play off un percorso, sulla carta, più agevole fino alla finalissima.

Prima della clamorosa sconfitta interna contro l'Ancona, il Parma era reduce da tre vittorie consecutive, contro Padova, Maceratese e Gubbio, che avevano spazzato via i malumori della piazza dopo la sconfitta, anche questa incredibile, sempre in casa, contro il Fano, che allora si trovava, così come l'Ancona, all'ultimo posto in classifica. Nelle ultime quattro partite, Calaiò ha segnato 3 reti, entrando nel tabellino marcatori sempre, sia in occasione della sfida con il Padova che nei successi contro Maceratese, in casa, e sul campo del Gubbio. Un altro giocatore molto in forma è senz'altro il 27 enne Manuel Nocciolini, che in questa parte finale di stagione sta dando il meglio di sé, arrivando a superare la doppia cifra, con 11 reti in 28 presenze. Nel Bassano invece sembra essersi spenta definitivamente la luce. Nelle ultime 6 partite disputate, la squadra ha segnato soltanto 2 gol. Ad oggi l'uomo migliore rimane il centrocampista Minesso, che ha realizzato 10 gol in 33 partite. In attacco il giovane Francesco Grandolfo, 24 enne, è il migliore con 6 gol segnati.

Gli scommettitori danno fiducia al Parma, visto che il segno 2 è quotato a 2.15. Più alta la quota del successo interno del Bassano, che paga 3 volte la posta. Alto anche il segno x (3.30). Le quote sono su Eurobet. Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Bassano Parma non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

