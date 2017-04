COREOGRAFIA INTER MILAN / Video, lo spettacolo delle curve e degli ultras: cosa aspettarci oggi?

Coreografia Inter Milan, dedica a Silvio Berlusconi? - La Presse

COREOGRAFIA INTER MILAN, VIDEO: ATTESA PER LO SPETTACOLO DEI TIFOSI. ULTIMO GRAZIE A SILVIO BERLUSCONI? - Il derby di Milano è molto più di una sfida di calcio: la partita tra Inter e Milan rappresenta anche un'occasione per godersi lo spettacolo sugli spalti dei tifosi, pronti a regalare l'ennesima straordinaria coreografia. I sostenitori nerazzurri e rossoneri negli ultimi anni ci hanno regalato, dunque, uno spettacolo nello spettacolo. Chissà cosa hanno preparato gli ultras di Inter e Milan per la storica stracittadina di oggi, il primo confronto tra proprietà cinesi. Massimo riserbo sul contenuto delle coreografie, ma l'immaginazione ci spinge ad ipotizzare un omaggio dei tifosi del Milan a Silvio Berlusconi. Già nel match d'andata dedicarono all'allora presidente la corografia per ringraziarlo dei successi conquistati, ma ora che il suo addio è ufficiale potrebbe essere stato pensato un saluto in grande stile. In attesa di scoprire se la nostra previsione sia giusta, godiamoci la coreografia dell'andata cliccando qui.

COREOGRAFIA INTER MILAN, VIDEO: ATTESA PER LO SPETTACOLO DEI TIFOSI. UNA RISPOSTA A QUELLI ROSSONERI? - Il calcio è in grado di regalare emozioni, ma anche i tifosi sanno crearne con le loro coreografie. Ore di preparativi e prove per realizzare il materiale che colorerà gli spalti e offrirà un piccolo spettacolo prima del derby: il lavoro di diversi giorni è in grado di rendere emozionante quei pochi minuti nei quali le squadre fanno il loro ingresso in campo. C'è grande curiosità anche sul tema che hanno scelto i tifosi dell'Inter in vista del derby. Considerando la fase che sta attraversando la squadra nerazzurra, c'è la possibilità che provino a suonare la carica ai giocatori, provando a scuoterli per una sfida che vale molto più di tre punti. In ballo, infatti, c'è l'accesso all'Europa League. Non dovrebbero mancare i classici sfottò agli avversari, che "colorano" ulteriormente il derby e lo rendono divertente, oltre che avvincente. Del resto i tifosi dell'Inter dovranno rispondere allo striscione ironico dell'andata: «Triplete...chi?!?», avevano scritto i tifosi del Milan ai cugini nerazzurri per evidenziare il fatto che la loro squadra sia ben lontana dai fasti passati.

