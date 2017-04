Cagliari Chievo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Chievo - LaPresse

DIRETTA CAGLIARI CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 32^ GIORNATA) - Cagliari Chievo, diretta dall’arbitro Manganiello, sarà una delle partite in programma alle ore 15.00 per la trentaduesima giornata di Serie A, che si disputa per intero nel sabato di Pasqua. Il match potrebbe essere preso come spunto da quanti ritengono che il campionato a 20 squadre andrebbe ripensato. Il motivo sta nel fatto che questo incontro mette di fronte due formazioni che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e questo sicuramente incide sull'interesse che sarà in grado di suscitare. Il Cagliari di Massimo Rastelli ha ormai da tempo raggiunto la salvezza, obiettivo colto con più tranquillità di quanto si potesse pensare all'inizio della stagione. Tuttavia la stagione rossoblu è stata costellata da alcuni momenti di tensione e il risultato scaturito dall'ultimo match di campionato, quello contro il Torino, non può sicuramente soddisfare la società. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Contro i granata è infatti arrivata una sconfitta per 3 a 2 tra le mura amiche, che ha allungato a quattro il numero di partite consecutive senza vittorie al Sant'Elia. Prima della sconfitta contro Belotti e compagni sono infatti arrivati un pareggio a reti inviolate contro la Lazio e due sconfitte, rispettivamente contro Inter (1 a 5) e Juventus (0 a 2). Il Cagliari, che per tutto l'anno ha subito il mal di trasferta, ha cominciato a fare più punti fuori casa, come testimoniato dalla vittoria sul Palermo (1 a 3) e da quella sul Crotone (1 a 2 allo Scida). Al momento la classifica vede i sardi con 35 punti in classifica e al tredicesimo posto, un gradino sotto proprio al Chievo di Rolando Maran, avversario di giornata. Rastelli chiede ai suoi una reazione e una vittoria al Sant'Elia, necessaria per arrivare ai 40 punti, che sono la soglia psicologica di una salvezza che comunque appare ormai ampiamente raggiunta.

Il Chievo al momento ha 38 punti in classifica ed è reduce dal ciclone Higuain, che con due reti ha regalato i tre punti (2 a 0) alla Vecchia Signora nel match contro i veneti. Maran, nonostante la classifica sia senza dubbio positivo e la salvezza sia ormai in cassaforte , ha alzato la voce dopo lo stop contro la Juventus, che ha costituito la terza sconfitta di fila che i gialloblu hanno collezionato. Prima del rovescio, comunque onorevole, contro la Juventus, sono infatti arrivate le sconfitte casalinghe contro un Crotone affamato di punti salvezza (1 a 2) e l'umiliazione esterna contro il Bologna, in un match che gli emiliani hanno vinto 4 a 0 e che ha visto Dzemaili fare il bello e cattivo tempo con una tripletta e giocate di gran pregio.

La sensazione è che il Chievo dopo aver battuto l'Empoli al Bentegodi (4 a 0) si sia mentalmente rilassato. La salvezza è ormai in cassaforte, come testimoniano i 18 punti di vantaggio sul Crotone, attualmente terzultimo, e la squadra effettivamente non ha più obiettivi da raggiungere. Tuttavia Maran vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi e quindi ha chiesto ai suoi massimo impegno da qui alla fine: e se una sconfitta contro la Juventus di Allegri era decisamente prevedibile, uno stop anche al Sant'Elia non sarebbe sicuramente preso bene dal tecnico, motivo per cui tutti si aspettano una partita diversa da parte dei veneti, troppo rinunciatari contro la Juventus e nelle recenti partite di questo campionato.

Andando a vedere i precedenti e soffermandosi sull'andata, il Chievo può sicuramente avere buone sensazioni. Prima del match di andata i veneti non vincevano da cinque turni e proprio contro i rossoblu ritrovarono la vittoria grazie ad un goal di Gobbi. Nel match odierno i più attesi sono sicuramente due giocatori: Castro nelle file del Chievo e Borriello in quelle del Cagliari. Il primo è ormai l'anima della mediana veneta, mentre il secondo a Cagliari sta vivendo letteralmente una seconda giovinezza. Attesa vi è anche per Han, attaccante nord-coreano che contro il Torino ha segnato il primo, storico goal di un giocatore nord-coreano nel campionato italiano.

Per quanto concerne le previsioni dei bookmakers, va detto che il Cagliari parte favorito. Andando a vedere le quote Snai scopriamo infatti che una vittoria dei sardi è quotata a 2,25 volte la cifra giocata, mentre un successo esterno degli uomini di Maran è dato a 3,30 volte la scommessa, quota identica a quella pagata per un eventuale risultato di parità. Cagliari Chievo sarà un'esclusiva in diretta tv per i possessori dell'abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento su Sky Calcio 6 con possibilità di assistere anche al programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette gol e highlights in tempo reale di tutte le partite. Gli abbonati potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

