Catania Cosenza/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Catania Cosenza - LaPresse

DIRETTA CATANIA COSENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Catania Cosenza, diretta dall'arbitro Riccardo Panarese della sezione Aia di Lecce, è in programma allo stadio Angelo Massimino sabato 15 aprile 2017 alle ore 18.30 ed è una partita valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Lega Pro 2016-2017. La sfida riguarderà due squadre che possono ancora dire la loro in chiave play-off: i padroni di casa, senza i 7 punti di penalità dovuti ai vari problemi finanziari che hanno tartassato la società nella sua storia recente, sarebbero sesti in classifica a pari punti con la Virtus Francavilla e dunque sono un avversario da non sottovalutare per qualunque squadra avrà a che fare con loro da qui al termine della regular season; gli ospiti, reduci dalla sconfitta interna nell'ultima gara di campionato contro il Siracusa, oltre a difendere il settimo posto da Casertana e Fidelis Andria dovranno cercare di mettere pressione alle compagini che la precedono. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Guardando le situazioni di classifica delle due formazioni è evidente che un pareggio servirà ben poco a entrambe che dunque avranno tutti gli stimoli per giocare a viso aperto e cercare i tre punti, si prevede quindi una partita spettacolare con tanti capovolgimenti di fronte; i due allenatori, De Angelis e Pulvirenti, dovranno preparare questa gara nei minimi dettagli e spronare i loro giocatori a dare il 100%, se non di più: siamo infatti nella fase calda della stagione (e non solo dal punto di vista climatico), da qui in avanti ogni passo falso potrebbe essere fatale per il raggiungimento dell'obiettivo, cioè la fase play-off.

Non mancano i dubbi di formazione per il tecnico del Catania, Pulvirenti, che spera ancora di poter recuperare Di Cecco e Pozzebon che nel corso di questa settimana hanno svolto degli allenamenti differenziati rispetto al resto del gruppo, mentre sicuramente non saranno della partita Fornito (alle prese con una lesione muscolare), Baldanzeddu, Bergamelli e Biagianti. Confermato, salvo cambiamenti, il 4-3-3 con Pisseri in porta, la solita difesa a quattro con i centrali Marchese e Drausio affiancati dai terzini esterni Djordjevic e Parisi, il centrocampo guidato da capitan Biagianti con il supporto di Scoppa e Bucolo, e il tridente d'attacco con la punta Tavares che avrà al suo fianco le ali Di Grazie e Mazzarani. Modulo tattico speculare per il Cosenza di De Angelis, tra i pali troveremo come al solito Perina, davanti a lui la linea difensiva composta dagli esterni D'Orazio e Corsi e dai centrali Tedeschi e Madrigali; Ranieri, Criaco e Collocolo si posizioneranno a centrocampo dietro al tridente d'attacco formato dalla punta Mendicino e dalle ali Letizia e Cavallaro.

I bookmaker non si sbilanciano più di tanto sul pronostico, con il Catania leggermente favorito secondo le agenzie di scommesse on-line che hanno fissato a 2,10 (Bet365, WilliamHill e Tipico) la quota relativa all'1; Unibet, invece, propone una vincita di 3,10 volte la posta in palio per il pareggio, con il 2 del Cosenza che valuta PaddyPower valuta intorno a 3,70. Per Bet365, inoltre, la possibilità che si segnino almeno 3 gol (giocata Over) viene data a 2,10 contro l'1,70 dell'Under (non più di 2 reti complessivamente segnate dalle due squadre protagoniste). Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Catania Cosenza non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

