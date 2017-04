Catanzaro Siracusa/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro Siracusa, Foto LaPresse

DIRETTA CATANZARO SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 35^ GIORNATA) - Catanzaro Siracusa, diretta dal signor Strippoli di Bari, sabato 15 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà un interessante testacoda in un campionato di Lega Pro giunto ormai alla sua quartultima giornata. Sempre impelagati nella lotta per non retrocedere i calabresi, reduci da una pesante sconfitta nel derby-salvezza contro la Reggina: con la vittoria di misura ottenuta gli amaranto hanno compiuto un passo avanti decisivo per la permanenza tra i professionisti, mentre il Catanzaro resta quartultimo a tre punti dall'Akragas sestultimo e dalla salvezza diretta.

I quattro punti di vantaggio sul Melfi non sono peraltro una garanzia sufficiente per pensare di aver definitivamente evitato l'incubo della retrocessione diretta in Serie D. Questo quadro sembrerebbe far pendere l'ago delle motivazioni tutto dalle parti del Catanzaro, ma il Siracusa rivelazione di Sottil ha appena coronato l'aggancio al quarto posto in classifica, con la Juve Stabia appaiata a quota cinquantaquattro punti dopo il successo dei siciliani nella trasferta di Cosenza, e non sembra aver alcuna intenzione di fermarsi. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

La continuità espressa dal Siracusa dopo un girone d'andata difficile è stata a dir poco sorprendente, e lo stato di forma degli uomini di Sottil lascia presagire a una possibile sorpresa anche nei play off per la Serie B, soprattutto se dovessero arrivarci da quarti in classifica.

Le probabili formazioni del match che andrà in scena allo stadio Ceravolo di Catanzaro: i padroni di casa giocheranno con De Lucia estremo difensore, alle spalle di Mirko Esposito esterno laterale di destra in difesa, Sabato esterno laterale di sinistra e Prestia e Sirri che formeranno la coppia di difensori centrali. I laterali di fascia a centrocampo saranno Icardi a destra e Mancosu sul lato mancino, mentre il belga Van Ransbeeck e Maita copriranno la zona centrale sulla linea mediana. Giuseppe Giovinco sarà affiancato a Saraò sul fronte offensivo. Il Siracusa affronterà la trasferta calabrese con Santurro in porta, Brumat sulla fascia destra e Malerba sulla fascia sinistra nella difesa a quattro completata da Turati e Pirrello come centrali. I vertici arretrati di centrocampo saranno Giordano e l'argentino Spinelli, mentre giocheranno come incursori avanzati Valente, il brasiliano Dentello Azzi e De Silvestro, con Pippo Scardina confermato nel ruolo di unica punta.

Al 4-2-3-1 di Sottil, sempre difficile da interpretare anche per gli avversari più blasonati, come lo stesso Cosenza che pure in casa aveva saputo far bene nell'ultimo periodo, l'allenatore del Catanzaro Erra opporrà il solito 4-4-2 che dopo aver riportato ordine, nelle ultime partite ha smarrito qualche certezza tattica. I calabresi hanno praticamente dato il via libera alla Reggina nella partita persa, seppur giocata in maniera equilibrata, allo stadio Granillo. Ma l'ambizione del Siracusa finora non si è fermata neppure di fronte a squadre assolutamente bisognose di fare punti.

Le agenzie di scommesse vedono in perfetto equilibrio le motivazioni di salvezza del Catanzaro e le ambizioni di alta classifica del Siracusa, anzi accordando una leggerissima preferenza alla vittoria degli ospiti, quotata 2.55 da Paddy Power, mentre William Hill offre a 2.75 la vittoria interna. Pareggio proposto ad un moltiplicatore di 3.00 da Betclic. Catanzaro Siracusa,sabato 15 aprile 2017 alle ore 16.30, non sarà trasmessa in diretta tv ma sarà un evento trasmesso dal portale sportube.tv in diretta streaming video esclusiva per i suoi abbonati. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

