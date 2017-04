Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere: Belotti, Higuain e Dzeko sempre più in fuga (32^ giornata)

Classifica marcatori serie A, Andrea Belotti (LaPresse)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: DZEKO E BELOTTI IN TESTA (32^ GIORNATA) - Ci attende un grande sabato di Pasqua nel quale si giocherà per intero la 32^ giornata di Serie A, dunque stiamo per vivere ore molto intense anche per la classifica marcatori, soprattutto ricordando che il titolo di capocannoniere in questo momento è condiviso da Andrea Belotti ed Edin Dzeko. L’attaccante del Torino e quello della Roma hanno segnato 24 gol a testa finora e nel pomeriggio continueranno il loro duello a distanza, che sulla carta oggi potrebbe essere favorevole al Gallo, dal momento che il Torino ospita il Crotone mentre la Roma se la vedrà con l’Atalanta. Di certo entrambi stanno vivendo una stagione straordinaria, paradossalmente con un rimpianto in comune, legato ai calci di rigore.

Belotti infatti ha sbagliato ben tre tiri dal dischetto, Dzeko invece ne ha falliti due: con una maggiore precisione dagli undici metri, i loro numeri stagionali sarebbero addirittura migliori e probabilmente gli inseguitori sarebbero tagliati fuori dalla possibilità di raggiungere il primo posto nella classifica marcatori di Serie A, che invece resta una speranza anche per altri grandi attaccanti del nostro campionato, lanciati all’inseguimento di Belotti e Dzeko.

In primo piano c’è Gonzalo Higuain, che grazie alla doppietta segnata sabato scorso al Chievo è salito a quota 21 gol in campionato. L’argentino della Juventus non ha segnato nella trionfale notte contro il Barcellona, ma la sua straordinaria continuità realizzativa è fondamentale in campionato, dove i bianconeri sono lanciati all’inseguimento del sesto scudetto consecutivo.

Oggi la Juventus giocherà a Pescara, turno sulla carta favorevole che la capolista deve sfruttare nel migliore dei modi: ciò vale anche per l’inseguimento di Higuain a Belotti e Dzeko, che oggi può ricevere nuova linfa. A quota 20 gol in questo campionato troviamo invece Mauro Icardi e Dries Mertens: i riflettori saranno puntati oggi soprattutto sul capitano dell’Inter, che è atteso dal derby. Il Milan è infatti l’unica squadra dell’attuale Serie A (Inter esclusa) alla quale Maurito non ha mai segnato: un digiuno da spezzare anche per zittire le critiche ricevute nelle ultime settimane. Mertens invece proverà a trascinare il suo Napoli alla vittoria contro l’Udinese nel posticipo che chiuderà il programma di un sabato lunghissimo.

CLASSIFICA MARCATORI



Andrea Belotti (Torino), Edin Dzeko (Roma) 24



Gonzalo Higuain (Juventus) 21



Mauro Icardi (Inter), Dries Mertens (Napoli) 20



Ciro Immobile (Lazio) 18



Marco Borriello (Cagliari), Alejandro Gomez (Atalanta), Lorenzo Insigne (Napoli), Nikola Kalinic (Fiorentina) 14



Carlos Bacca (Milan) 13



Diego Falcinelli (Crotone), Marek Hamsik (Napoli), Mohamed Salah (Roma), Cyril Thereau (Udinese) 11



Federico Bernardeschi (Fiorentina), Iago Falque (Torino, Luis Muriel (Sampdoria), Ilija Nestorovski (Palermo), Giovanni Simeone (Genoa) 10

