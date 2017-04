Consigli Fantacalcio/ Formazioni Serie A: quali giocatori schierare? (oggi, 32^giornata)

Consigli Fantacalcio Serie A: Icardi troverà il suo primo gol nel derby di Milano? (LAPRESSE)

CONSIGLI FANTACALCIO, FORMAZIONI SERIE A: I GIOCATORI DA SCHIERARE (OGGI, 32^GIORNATA) - Vigilia di Pasqua colorata dal campionato di Serie A e dal Fantacalcio: sabato 15 aprile 2017 le squadre del massimo campionato scendono in campo per la 32^giornata, la tredicesima del girone di ritorno. Questo il menu completo: alle ore 12:30 si parte con Inter-Milan, poi alle 15:00 il grosso delle partite ovvero Cagliari-Chievo, Fiorentina-Empoli, Genoa-Lazio, Palermo-Bologna, Pescara-Juventus, Roma-Atalanta e Torino-Crotone; alle ore 18:00 Sassuolo-Sampdoria e alle 20:45 Napoli-Udinese. Di seguito i consigli per il Fantacalcio relativi alla 32^giornata di Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO: INTER-MILAN - Chi consigliare per il derby di Milano? Perisic, in gol già all’andata, e D’Ambrosio che ha segnato nelle ultime due giornate. Meno bene Kondogbia, anche se il probabile rientro di Gagliardini poterebbe giovare al francese. Attenzione anche a Icardi: intoccabile, ma mai a segno nel derby di Milano (l’anno scorso sbagliò un rigore)… Nel Milan da schierare Deulofeu e Kucka, apparsi in ottima forma, scontato Suso che all’andata fece doppietta, la sorpresa può essere Mati Fernandez.

CONSIGLI FANTACALCIO: CAGLIARI-CHIEVO - Joao Pedro e Sau sperano di esaltarsi per regalare un successo al pubblico del Sant’Elia: puntare su entrambi, anche perché Borriello non sembra al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Attenzione anche a Diego Farias che può spostare gli equilibri anche subentrando a gara in corso. Da evitare il portiere Rafael non molto affidabile sinora, ed anche Murru. Nel Chievo fiducia a Birsa, Pellissier e Castro, più rischioso Meggiorini.

CONSIGLI FANTACALCIO: FIORENTINA-EMPOLI - Tello ha giocato bene contro la Sampdoria: vale la pena riproporlo, così come dovrebbe fare Sousa. Rientra Bernardeschi ed è una buona notizia anche per i fantallenatori, vedremo se il mister vorrà puntare sul 3-4-1-2 con Kalinic e Babacar in campo assieme. Nell’Empoli Skorupski è una certezza, considerando anche che la Fiorentina ha segnato più di 1 gol solo in una delle ultime 5 giornate. Da schierare anche El Kaddouri, reduce da un’ottima prestazione (con gol) contro il Pescara.

CONSIGLI FANTACALCIO: GENOA-LAZIO - Vedremo quale modulo deciderà d’impiegare Juric, in ogni caso non sembra il caso di puntare sulla difesa del Genoa e in particolare sul portiere Rubinho, reduce dal votaccio di Udine. Lazovic può mettere in difficoltà la difesa laziale, Simeone non segna più ma prima o poi si sbloccherà. Lazio: Immobile, rimasto a secco contro il Napoli, punta a riallacciare il filo con il gol, mentre Felipe Anderson potrebbe dare parecchio fastidio nella metacampo rossoblù. Un nome a sorpresa? Hoedt.

CONSIGLI FANTACALCIO: PALERMO-BOLOGNA - Per i rosanero è una delle ultime occasioni: Nestorovski non segna da 5 partite e deve sbloccarsi, attenzione anche all’ex Diamanti che vorrà concludere con dignità un campionato al di sotto delle aspettative. Possibili bonus a sorpresa da Bruno Henrique. Il Bologna va con benzina… Verdi: se il numero 9 è in giornata può fare la differenza, per questo turno va schierato senza dubbi. Attenzione anche al cileno Pulgar che in un match spigoloso potrebbe trovare pane per i suoi denti.

CONSIGLI FANTACALCIO: PESCARA-JUVENTUS - Benali è apparso in gran forma contro l’Empoli: se c’è un giocatore del Pescara da schierare è lui. Il resto è un enigma, perché il pronostico è in mano alla Juventus che arriva dal 3-0 rifilato al Barcellona in Champions League. Per i bianconeri previsto turnover: da schierare Rugani, Asamoah e Marchisio, mentre Higuain cercherà il gol mancato martedì. Un protagonista a sorpresa potrebbe essere Cerri, bomberanno classe 1996 in prestito proprio dalla Juventus: vedremo se Zeman vorrà affidarsi ad un centravanti più classico come lui.

CONSIGLI FANTACALCIO: ROMA-ATALANTA - Previste scintille nel confronto tra Fazio e Petagna: potrebbero volare cartellini, forse meglio lasciarli perdere per questo turno. All’ex Toloi sarà invece affidato Dzeko: aspettiamoci una prestazione positiva da parte del brasiliano, anche se contenere il numero 9 romanista è impresa ardua di questi tempi. Con Spinazzola in dubbio il consiglio atalantino per il centrocampo diventa Freuler, mentre Kessie vorrà bella figura in quella che potrebbe diventare il suo stadio. Nella Roma fiducia cieca a Salah.

CONSIGLI FANTACALCIO: TORINO-CROTONE - Torino-Crotone è anche Belotti vs Falcinelli, sfida tra due attaccanti in tema firma che vanno schierati senza nessuna remora. Da riproporre anche Zappacosta che sembra in vena di assist, ci aspettiamo inoltre un buon contributo da Benassi e Iago Falque. Nel Crotone attenzione allo svedese Rohden, ancora a caccia del primo gol in Serie A, da schierare anche Stoian.

CONSIGLI FANTACALCIO: SASSUOLO-SAMPDORIA - Probabile occasione per Matri che vuole tornare al gol, anche se il difensore slovacco Skriniar se la sta cavando molto bene di recente. Per il Sassuolo Acerbi e Pellegrini sono ormai due certezze, attenzione anche a Duncan che pioterebbe inseriti con profitto da centrocampo. Tra i doriano menzioniamo Torreira, che quasi sempre riesce a portare a casa un buon voto, mentre il brasiliano Dodò: titolare nelle ultime due partite, continua a mostrare difficoltà in fase difensiva. E il Sassuolo, anche senza Berardi (squalificato), punta molto sugli esterni…

CONSIGLI FANTACALCIO: NAPOLI-UDINESE - Hamsik ha giocato benissimo domenica scorsa, meno male che era stanco… Bene anche Callejon che ha ritrovato la via della rete, questa volta però dovrebbe toccare a Mertens. Più a rischio Ghoulam che potrebbe essere scalzato da Strinic: che dietro si celino motivazioni contrattuali? Da non escludere infine l’ingresso con gol di Arakdiusz Milik. Fronte Udinese: Duvan Zapata cerca la doppia cifra nel suo ex stadio, finora è arrivato a 9 in classifica marcatori. Attenzione anche alle mezzali Badi e Jankto, molto partecipi alla fase offensiva. Più a rischio i difensori Danilo e Felipe.

