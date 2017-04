Diretta / Busto Arsizio Dinamo Kazan: info streaming video e Raisport.tv, risultato live (finale Cev Cup 2017)

Si gioca stasera la finale di Cev Cup 2017 tra Busto Arsizio e Dinamo Kazan (LaPresse)

DIRETTA UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO DINAMO KAZAN: INFO STREAMING VIDEO RAISPORT.TV: RISULTATO LIVE (FINALE CEV CUP 2017, OGGI) – Busto Arsizio Dinamo Kazan, diretta dagli arbitri Mcdougall e Van Zanten, è la partita di volley femminile in programma per oggi alle ore 18.00 al PalaYamamay valida come finale di ritorno della Cev Cup 2017. Le farfalle di Mencarelli tornano in casa per tentare l’impresa soffiare all’ultimo il titolo europeo: la sfida chiaramente non sarà facile benché le rossobianche non siano nuove a rimonte dell’ultimo secondo. A loro sfavore gioca in fatti il pesante risultato ottenuto nel primo match di andata in terra russa, dove il tabellone aveva arriso alla Dinamo per 3-1. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BUSTO ARSIZIO-DINAMO KAZAN (da raiplay.it)

Come quindi Busto Arsizio può ancora sperare nel titolo europeo? Per la nuova formula della Cev Cup che comporta anche per la finalissima il metodo dell’andata e ritorno con il golden set a spareggio, la formazione lombarda dovrebbe questa sera strappare una vittoria per 3-0 o 3-1 e poi giocarsi il titolo al golden set. In base a questa situazione quindi alla Dinamo Mosca basterebbe appena due set per portarsi a casa il titolo: come detto per le farfalle l’impresa appare quanto meno rischiosa e difficile.

Come si è visto anche in terra russa, Busto Arsizio ha subito moltissimo la prestanza e la superiorità fisica della compagine avversaria e il rischio che il copione si ripeta anche al PalaYamamay è molto alto. La mossa in più per Mencarelli potrebbe però essere quella pazienza e freddezza che spesso ha salvato la squadra in questa tormentata stagione di volley dove infortuni e prestazioni a volte a corrente alternata hanno messo a dura prova il loro cammino.

Nonostante sia vicino per le lombarde il prossimo impegno nei play off di campionato di serie A1 con Casalmaggiore (gara di ritorno in programma per il prossimo 19 aprile) la formazione di partenza dovrebbe essere la stessa vista in terra russa e lo stesso è previsto anche per il sestetto di partenza della Dinamo Mosca, impaziente di trovare il primo titolo in Cev cup 2017.

Ricordiamo infine che la finale di ritorno tra Busto Arsizio e Dinamo Kazan, in programma alle ore18.00 sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul palinsesto del proprio canale dedicato Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video tramite il servizio gratuito raiplay.it. Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della federazioni continentale (www.cev.lu) per rimanere aggiornati sul risultato live del match.

