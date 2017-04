Diretta / Inter Milan info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca (Serie A 2017)

Diretta Inter Milan, Foto LaPresse

DIRETTA INTER MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 32^ GIORNATA) - Inter Milan, diretta dal signor Orsato di Schio, sabato 15 aprile 2017 alle ore 12.30, sarà il lunch match che aprirà la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Per la prima volta nella storia sarà derby all'ora di pranzo, per la prima volta nella storia sarà scontro tra proprietà cinesi. In casa rossonera infatti giovedì è andato in porto il famoso 'closing', ormai sospiratissimo sin dallo scorso mese di dicembre, che ha chiuso così a trentuno anni di distanza l'era Berlusconi, una delle più significative di tutta la storia del calcio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Prima di pensare alle prospettive future e a un cambiamento così radicale, i rossoneri devono però occuparsi dell'oggi e di un derby che potrebbe essere decisivo in chiave europea. Il Milan è infatti assente da tre stagioni consecutive dalla scena continentale, e per tornarci dovrà tenere a distanza l'Inter sorpassata proprio la settimana scorsa. La squadra di Pioli dopo un buon momento sembra aver perso di nuovo quell'amalgama inseguito per tutta la stagione e mancare la qualificazione in Europa League sarebbe un macigno che potrebbe portare la proprietà orientale del club nerazzurro a cambiare nuovamente allenatore, provando a ripartire di nuovo da zero nella prossima stagione, anche se gli investimenti economici compiuti nell'ultima annata non sono stati di certo indifferenti.

L'Inter è reduce dalla più pesante sconfitta stagionale, quella contro un Crotone che finalmente si è ritagliato una pagina di gloria in Serie A. Soprattutto, per la squadra di Pioli si è trattato della seconda sconfitta consecutiva, dato molto pesante col ko in Calabria giunto dopo quello interno contro la Sampdoria e il pari in casa col Torino. Un solo punto conquistato nelle ultime tre partite di campionato che ha portato l'Inter a cinque punti dalla Lazio quarta, a quattro dall'Atalanta quinta e a due dallo stesso Milan, sesto e al momento capace di occupare l'ultima poltrona buona per l'Europa. I rossoneri hanno vinto le ultime due partite interne contro Genoa e Palermo, ma nel mezzo hanno pareggiato a Pescara perdendo due punti che potrebbero addirittura essere fondamentali, considerando quanto poco gli abruzzesi sono riusciti a raccogliere nel corso di questa stagione.

L'ultimo derby di campionato con l'Inter formazione ospitante risale al 13 settembre 2015, con i nerazzurri che la spuntarono grazie ad una rete messa a segno da Guarin. Al 19 aprile 2015 risale invece l'ultimo pareggio in casa dei nerazzurri, zero a zero. Il Milan non vince il derby in Serie A con l'Inter padrona di casa dal 14 novembre 2010, vittoria firmata da un rigore trasformato da Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri. Nel derby d'andata, con Stefano Pioli appena insediatosi sulla panchina nerazzurra, rocambolesco pareggio per due a due. Milan per due volte avanti nel punteggio grazie a Suso, l'Inter ha trovato il pari prima grazie ad Antonio Candreva, poi grazie a Perisic con una rete siglata al novantaduesimo minuto.

Nonostante il momento negativo, per i bookmaker è l'Inter la favorita di questo derby, forse anche a causa delle vicende societarie che, pur avendo fatto registrare il lieto fine, potrebbero aver un po' distratto il Milan. Il successo nerazzurro viene quotato 2.10 da William Hill, mentre Bet365 alza fino a 3.75 la quota relativa all'affermazione milanista in un derby in trasferta dopo quasi sette anni. Il pareggio viene invece quotato 3.60 da Betclic.

Per Inter Milan, sabato 15 aprile 2017 alle ore 12.30, diretta tv tripla sui canali di Sky, con gli abbonati che potranno seguire la partita sui numeri 201, 206 e 251 del bouquet, ovvero Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD. La diretta streaming video sarà disponibile invece via internet sul sito skygo.sky.it. Per gli abbonati Mediaset Premium diretta tv sul canale Premium Sport HD, e diretta streaming video invece disponibile collegandosi sul sito play.mediasetpremium.it via internet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A





