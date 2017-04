Diretta / Napoli Udinese info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

Diretta Napoli Udinese, Foto LaPresse

DIRETTA NAPOLI-UDINESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 32^ GIORNATA) - Napoli Udinese, diretta dal signor Massa di Imperia, sabato 15 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida relativa alla tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A, il posticipo che chiuderà il programma del sabato di Pasqua. I partenopei scenderanno in campo conoscendo già il risultato della Roma nel match contro l'Atalanta, con la formazione allenata da Sarri che al momento si trova a quattro punti di distanza dalla seconda piazza che a fine stagione significherebbe qualificazione diretta alla fase a gironi di Champions League. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Un testa a testa per il secondo posto che si è visto già nella passata stagione, con gli azzurri che riuscirono solo all'ultima giornata a ricacciare indietro l'assalto dei capitolini. Servirà comunque al Napoli dare continuità alla bella vittoria di domenica scorsa contro la Lazio e per farlo i partenopei dovranno battere un'Udinese ormai sicurissima della salvezza, ma che nelle ultime settimane è tornata anche ad esprimere un buon gioco, grazie alla maturazione di elementi come De Paul e Perica che avevano vissuto momenti difficili ad inizio campionato. Il gioco di Delneri sta diventando sempre più convincente, con l'allenatore ex Juve che sembra destinato a guidare i bianconeri anche nella prossima stagione.

L'eliminazione in Coppa Italia contro una Juventus pur battuta con il punteggio di tre a due non ha fatto troppo male ad un Napoli che aveva precedentemente pareggiato uno a uno allo stadio San Paolo proprio contro la capolista. La squadra di Sarri ha ottenuto contro la Lazio un'importantissima vittoria grazie alla doppietta di Insigne e al gol del vantaggio di Callejon, un tre a zero che ha permesso al Napoli di blindare il terzo posto, ricacciando a sette punti di distanza una Lazio che la settimana precedente si era portata a meno quattro dall'ultima postazione di classifica buona per la Champions League, seppur passando dai preliminari.

Ottimo il momento dell'Udinese, forse il migliore stagionale per i bianconeri che nelle ultime cinque partite hanno ottenuto undici punti, pareggiando contro la Juventus, battendo il Pescara e il Palermo, ottenendo un altro pari sul campo del Torino e poi battendo domenica scorsa con un netto tre a zero il Genoa, regalando a tratti anche spettacolo con le reti messe a segno da De Paul (doppietta) e Zapata.

L'8 novembre 2015, nell'ultimo precedente in Serie A tra le due formazioni, il Napoli ha sofferto ma ha avuto la meglio di misura sui friulani grazie ad una rete messa a segno da Gonzalo Higuain. L'ultimo risultato positivo ottenuto dai bianconeri allo stadio San Paolo risale al tre a tre del 7 dicembre 2013. Partenopei avanti con la doppietta di Pandev, poi raggiunti dai gol di Heurtaux e Bruno Fernandes. Dzemaili ha riportato avanti gli azzurri prima del definitivo pari di Dusan Basta.

L'ultima vittoria friulana in Campania risale invece al 17 aprile 2011: reti di Inler e Denis, col Napoli capace di accorciare le distanze solamente nel recupero con Giuseppe Mascara. Quest'anno nel match d'andata è stato Lorenzo Insigne il grande protagonista della partita vinta due a uno dal Napoli alla Dacia Arena, con una doppietta che ha reso vano il gol della bandiera siglato a stretto giro di tempo da Perica per l'Udinese.

Le scommesse sull'incontro segnalano il Napoli come superfavorito, con vittoria partenopea quotata 1.25 da Bwin, mentre Betclic moltiplica per 6.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 che offre addirittura ad una quota di 13.00 l'eventualità che l'Udinese torni a sbancare dopo sei anni lo stadio San Paolo.

Per seguire la diretta tv di Napoli Udinese, sabato 15 aprile 2017 alle ore 20.45, si potrà usufruire sia di un abbonamento Sky, collegandosi ai canali Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD (rispettivamente ai numeri 106, 201, 206 e 251 del boquet satellitare), sia di un abbonamento Mediaset Premium collegandosi al canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay.

Ci sarà anche la possibilità per gli abbonati alle due piattaforme della diretta streaming video via internet, collegandosi rispettivamente al sito skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A





© Riproduzione Riservata.