Diretta / Pescara Juventus info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA PESCARA JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 32^ GIORNATA) - Pescara Juventus, diretta dal signor Di Bello di Brindisi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida che rappresenterà il testacoda del campionato di Serie A, nel programma della tredicesima giornata di ritorno che andrà in scena nel sabato di Pasqua. Ultimi in classifica gli abruzzesi, che dall'arrivo di Zdenek Zeman in panchina hanno ottenuto solo cinque punti ma hanno sicuramente migliorato la qualità di un gioco che andrà perfezionato nella prossima stagione, col boemo già confermato sulla panchina biancazzurra per quello che sarà probabilmente un nuovo campionato cadetto da affrontare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Primi in classifica i bianconeri, con sei punti di vantaggio sulla Roma da mantenere nelle ultime sette partite della stagione per compiere un'impresa inedita nella storia del calcio italiano, la vittoria del sesto Scudetto consecutivo. Ma la squadra di Allegri scenderà in campo allo stadio Adriatico-Cornacchia sulle ali dell'entusiasmo per la straordinaria vittoria ottenuta nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, un'impresa in cui Paulo Dybala ha nuovamente fatto la parte del leone: lieto fine totale per i tifosi juventini che proprio in settimana hanno visto il loro pupillo firmare il rinnovo del contratto. Ora però non bisognerà abbassare la guardia, con la Roma inseguitrice della capolista che può ancora giocarsi la carta dello scontro diretto in casa.

A nove punti dall'Empoli quartultimo il Pescara sembra ormai quasi rassegnato alla retrocessione. Dopo il ko a Bergamo contro l'Atalanta la squadra di Zeman ha comunque messo in campo una reazione prima bloccando sul pari in casa il Milan in corsa per l'Europa, poi pareggiando anche in casa dell'Empoli, in uno scontro diretto che andava comunque vinto per lasciare acceso un barlume di speranza per la salvezza. La Juventus invece tre partite fa ha perso a Napoli, ma grazie alla doppietta di Gonzalo Higuain ha potuto comunque festeggiare la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia, trofeo del quale è detentrice da due stagioni. In campionato è arrivata poi la vittoria sul Chievo, ispirata da un grande Dybala che ha sfoderato una prestazione capolavoro in Champions League contro il Barcellona. Con il tre a zero rifilato ai catalani la Juve può sicuramente sognare la semifinale della massima competizione europea, ma per bellezza la doppietta della 'Joya' resterà a lungo nei cuori dei tifosi bianconeri.

La Juventus ha giocato per l'ultima volta a Pescara in Serie A il 10 novembre scorso, ottenendo una travolgente vittoria per sei a due con tripletta di Quagliarella e gol di Vidal, Pirlo e Sebastian Giovinco. Al 30 maggio del 1993 risale invece l'ultima vittoria pescarese contro la Juventus, un cinque a uno rimasto nella storia del calcio abruzzese. Vantaggio bianconero di Ravanelli, poi in gol l'attuale allenatore juventino Allegri su rigore e poi Borgonovo, Marterella, Palladini e un'autorete di Carrera. L'unico pareggio in Serie A tra le due compagini risale allo zero a zero della stagione 1988/89. Nel match d'andata di questa stagione, rotonda vittoria per tre a zero della Juventus con reti siglate da Khedira, Mandzukic e Hernanes, col brasiliano poi passato a giocare in Cina e attualmente non più in rosa.

Le due squadre sono divise in classifica dall'abisso di sessantatré punti, ed anche se il Pescara avrà il fattore campo favorevole, per le agenzie di scommesse non c'è dubbio nel considerare la Juventus favorita, con vittoria bianconera fissata ad una quota di 1.29 da William Hill, mentre Sisal Matchpoint offre a 6.25 la quota relativa al pareggio e Paddy Power moltiplica per 10.00 quanto investito su quella che sarebbe una sorprendente vittoria interna abruzzese.

Per seguire Pescara Juventus, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15.00, in diretta tv occorrerà un abbonamento Sky per collegarsi sui canali del boquet satellitare 201 (Sky Sport 1 HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD), oppure un abbonamento Mediaset Premium per collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport 2 HD. Per quanto riguarda la diretta streaming video, gli abbonati alle due piattaforme potranno seguirla collegandosi via internet rispettivamente ai siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A





