Diretta / Roma Atalanta info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

Diretta Roma Atalanta, Foto LaPresse

DIRETTA ROMA ATALANTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 32^ GIORNATA) - Roma Atalanta, diretta dal signor Giacomelli di Trieste, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una delle partite di cartello della tredicesima giornata del girone di ritorno nel campionato di Serie A. Questo perché le due formazioni stanno lottando per un posto in Europa, anzi con la Roma ancora in lizza in realtà anche per uno Scudetto al momento lontano sei punti, con la Juventus capolista che andrà però affrontata dagli uomini di Spalletti nella terzultima giornata di campionato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Per i capitolini ci sono comunque da gestire anche i quattro punti di vantaggio sul Napoli terzo, con la seconda piazza fondamentale per garantirsi l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima Champions League. L'Atalanta si è imposta invece come squadra rivelazione della stagione, a inizio stagione accreditata al massimo per una tranquilla salvezza e invece capace di vivere fino in fondo la volata per l'Europa League, con gli orobici al momento quinti in classifica ad una sola lunghezza dalla Lazio quarta, ma col fiato sul collo delle due milanesi. Per la trasferta allo stadio Olimpico i nerazzurri di Gasperini dovranno fare a meno dello squalificato Gomez, col 'Papu' vero uomo in più dei bergamaschi. Roma invece al completo ad eccezione del lungodegente Florenzi, con Dzeko ancora a caccia di gol per contendere a Belotti il titolo di capocannoniere della Serie A.

La Roma è reduce da sei vittorie consecutive in partite ufficiali, delle quali quattro sono state disputate in casa. Nonostante questo la squadra di Spalletti non è riuscita ad evitare l'eliminazione dall'Europa League per mano del Lione, né l'eliminazione dalla Coppa Italia, particolarmente amara perché avvenuta per mano dei rivali di sempre della Lazio.

A Bologna però si è rivista una Roma brillante, capace di rifilare ai felsinei un secco tre a zero con le reti di Fazio, Salah e Dzeko che hanno permesso ai giallorossi di restare nella scia della Juventus. Si è fermata invece a sorpresa la corsa dell'Atalanta dopo due abbondanti vittorie, a tratti straripanti nel punteggio e nel gioco, in casa contro il Pescara e in trasferta contro il Genoa. Dopo otto gol in due partite, per i bergamaschi è arrivata solo una rete in casa contro il Sassuolo, con un punto strappato per giunta in rimonta dopo la 'frittata' di Caldara che ha mandato in gol Pellegrini per i neroverdi.

L'Atalanta nello scorso campionato ha espugnato l'Olimpico con un due a zero ineccepibile, firmato dalle reti del 'Papu' Gomez e di Denis su calcio di rigore, il 29 novembre del 2015. Al 19 aprile del 2015 risale invece l'ultimo pareggio atalantino nella Capitale, con Francesco Totti che aveva portato i giallorossi in vantaggio su calcio di rigore, e Denis che sempre dal dischetto aveva ristabilito la parità con un uno a uno che non sarebbe più cambiato fino al triplice fischio finale.

La Roma ha battuto per l'ultima volta l'Atalanta in casa in campionato tre anni fa, il 12 aprile del 2014 con reti di Taddei, Ljajic e Gervinho e gol della bandiera di Migliaccio per i nerazzurri. Nel match d'andata di questa stagione, dopo il vantaggio su rigore romano siglato da Perotti, l'Atalanta ha rimontato e vinto la partita col punteggio di due a uno, grazie alle reti di Caldara e di Kessie su calcio di rigore in pieno recupero, quando la squadra di Spalletti sembrava ormai essere riuscita a strappare un punto dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia.

La Roma in campionato quest'anno le ha vinte tutte in Serie A in casa, fatta eccezione per la sconfitta contro il Napoli. Vittoria giallorossa quotata 1.50 da William Hill, risultato considerato di gran lunga il più probabile dalle agenzie di scommesse, con pareggio quotato 4.50 da Bwin e vittoria orobica fuori casa quotata 6.75 da Snai.

Si potrà seguire la diretta tv di Roma Atalanta, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15.00, per gli abbonati al digitale terrestre pay sul canale Premium Calcio 1 e per gli abbonati alla pay tv satellitare sul canale Sky Calcio 2 HD, numero 252 del bouquet. Per quanto riguarda la diretta streaming video via internet, collegamento per gli abbonati Mediaset Premium sul sito play.mediasetpremium.it, per gli abbonati Sky sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A





© Riproduzione Riservata.