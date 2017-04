Diretta/ Tours Trento: info streaming video e tv, risultato live (finale Cev Cup 2017, oggi)

La formazione di Trento (LaPresse)

DIRETTA TOURS DIATEC TRENTINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (FINALE CEV CUP 2017, OGGI) – Tours-Trento, diretta dagli arbitri Mylonakis e Makowski, è la partita di volley maschile in programma per le ore 20.30 presso la Salle Robert Grenon di Tours e valida come finale di ritorno della Cev Cup 2017. La formazione di Angelo Lorenzetti è quindi chiamata questa sera a strappare il terra francese il secondo titolo continentale per club, forti soprattutto del bel risultato ottenuto al Palatrento di 3-0. Stando alla formula della Cev Cup 2017 quindi ai gialloblu basterebbe vincere due set per trovare la vittoria del trofeo, ma senza dubbio la Diatec non si accontenterà di meno di una vittoria.

Le ambizioni della compagine trentina però si scontreranno contro la forte volontà di Tours di tentare l’impresa di fronte al pubblico di casa: ai francesi però occorrerà necessariamente una vittoria per 3-1 o 3-0 per riaprire l’incontro e giocarsi il titolo al golden set. Visto il valore dell’avversario chiaramente Trento non potrà permettersi di abbassare la guardia per un solo istante, anche se in casa della Diatec pesa già il prossimo incontro con Perugia nelle semifinali dei play off scudetto. Per i gialloblu sarebbe infatti una grande occasione di vincere il primo titolo in Cev Cup, dove fino a oggi ha collezionato appena due partecipazioni, di cui una chiusa agli ottavi: l’altro precedente è particolarmente doloroso per la Diatec visto che nel 2015 era stata sconfitta in finale al golden set contro la Dinamo Mosca.

Il ricordo però darà senza dubbio una mitizzazione in più alla compagine di Lorenzetti per non perdere lucidità e tornare a casa con il tanto sospirato trofeo. Curiosamente anche nel ricco palmares di Tour manca la Coppa Cev: i francesi hanno vinto in Europa la Champions League nella stagione 2004-2005 ma non si conta nessun altro exploit. Per la formazione di Medei la motivazione in più in campo sarà la volontà di mettere in bacheca un trofeo che riqualificherebbe una stagione senza dubbio brillante ma che è terminata troppo presto con l’eliminazione prematura dal tabellone dei play off scudetto nazionale. Rispetto a quanto visto in campo al Palatrento nel match di andata non sono previsti particolari cambi di formazione, benché i francesi potrebbero variare di più i giochi, favoriti dal fattore campo.

Ricordiamo infine che la finale della Cev Cup 2017 tra Tours e Trento non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video della partita attesa per le ore 20.30. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al portale ufficiale della federazione continentale, all’indirizzo www.cev.lu per rimanere aggiornati sul tabellino in diretta oltre ai profili social della compagine gialloblu (Facebook @trentinovolleysrl e Twitter @trentinovolley).

