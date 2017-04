Fiorentina Empoli/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Empoli, Foto LaPresse

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 32^ GIORNATA) - Fiorentina Empoli, diretta dal signor Mazzoleni di Bergamo, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15.00, vedrà scendere in campo due squadre impegnate in un derby toscano sempre molto sentito dai tifosi. Una trasferta che le rispettive tifoserie a volte sostengono anche viaggiando in motorino, e che a sette giornate dalla fine del campionato di Serie A potrà dire molto anche sui rispettivi obiettivi delle due compagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

La Fiorentina infatti sembra essere tornata in corsa per un posto in Europa, che salverebbe almeno in parte una stagione fin qui deludente, con la squadra ottava in classifica e fuori dalle coppe in maniera amara, soprattutto per l'epilogo vissuto ormai circa due mesi fa in Europa League. L'Empoli invece è tornato proverbialmente ad avere l'acqua alla gola, avendo perso altri due punti preziosi di vantaggio sul Crotone che ha sorprendentemente battuto l'Inter nell'ultimo turno di campionato. Con sole tre lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, per i toscani è tornato in discussione un obiettivo-salvezza che pareva ormai acquisito sino a due sole settimane fa. La squadra allenata da Martusciello è riuscita ad ottenere solamente due punti nelle ultime dieci partite, sprecando così l'opportunità di chiudere una corsa salvezza mai a ritmi così bassi come quelli di questa stagione.

La Fiorentina si è riportata invece a cinque punti dal sesto posto che significherebbe qualificazione in Europa League a fine stagione, soprattutto grazie alle tre vittorie consecutive ottenute contro Cagliari, Crotone e Bologna, tutte con il punteggio di uno a zero. Nell'ultima trasferta in casa della Sampdoria i viola sono riusciti a strappare un pareggio rimontando due volte lo svantaggio, mancando però l'opportunità di ridurre ulteriormente le distanze verso la zona europea che sembrava irrimediabilmente perduta fino a un mese fa. Non si ferma invece la caduta libera dell'Empoli che, dopo le sconfitte prevedibili sulla carta contro Napoli e Roma, si è ritrovato a mancare una vittoria che sarebbe stata fondamentale in casa contro il Pescara. Solo uno a uno contro gli abruzzesi e Crotone che come detto è tornato a far sentire il fiato sul collo della squadra di Martusciello.

L'Empoli ha bloccato sul pareggio in casa la Fiorentina nell'ultima sfida giocata allo stadio Franchi in campionato. Viola messi alle strette dai gol azzurri siglati da Livaja e Buchel nel primo tempo, con la doppietta di Kalinic che ha fissato il risultato sul definitivo due a due. Pareggio anche nella stagione precedente, con la Fiorentina che di fatto non batte l'Empoli in casa in Serie A dal 26 agosto 2007, tre a uno con reti di Pazzini, Mutu e Montolivo e marcatura di Saudati che è servita agli azzurri solamente per accorciare le distanze.

Infine, l'unica vittoria empolese allo stadio Franchi in Serie A, risalente alla stagione 1997/98, con i gol della vittoria ospite segnati da Tonetto e dall'attuale allenatore dell'Empoli, Martusciello. In questa stagione nel match d'andata la Fiorentina ha invece ottenuto una perentoria vittoria allo stadio Castellani, quattro a zero con marcature messe a segno da Bernardeschi e Ilicic (doppietta per entrambi i calciatori).

Alla luce dell'ultimo trend di risultati, le agenzie di scommesse non possono che considerare la Fiorentina nettamente favorita per la vittoria in questo derby toscano da giocare allo stadio Franchi, con l'affermazione interna viola quotata 1.33 da William Hill. Per Unibet quota 5.50 riferita al pareggio, mentre Betclic propone a 10.50 la vittoria esterna dell'Empoli. Per seguire la diretta tv di Fiorentina-Empoli, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15.00, gli abbonati Sky potranno collegarsi sul canale numero 254 del satellite, ovvero Sky Calcio 4 HD, mentre per gli abbonati Mediaset Premium il canale di riferimento per la diretta tv della partita sarà Premium Calcio 2.

Diretta streaming video dell'incontro per gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it, mentre gli abbonati al digitale terrestre pay potranno collegarsi via internet sulsito play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A





© Riproduzione Riservata.