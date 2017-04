Foggia Reggina/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Foggia Reggina, Foto LaPresse

DIRETTA FOGGIA REGGINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 35^ GIORNATA) - Foggia Reggina, diretta dal signor Zanonato di Vicenza, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida molto attesa nella quartultima giornata del girone C del campionato di Lega Pro, tra due squadre che si trovano ormai ad un passo dal raggiungimento di un obiettivo rincorso per tutta la stagione.

Il Foggia dopo diciannove anni d'attesa è davvero un passo alla promozione diretta in Serie B: dopo anni di sofferenze e due finali play off perse nel corso di questa lunghissima traversata del deserto, contro l'Avellino e contro il Pisa l'anno scorso, i satanelli mantengono sei punti di vantaggio sul Lecce secondo in classifica, e le ultime due vittorie esterne contro Catanzaro e Casertana appaiono come Cassazione su una sentenza già scritta dopo la vittoria nell'attesissimo scontro diretto contro i salentini. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

In uno stadio Zaccheria pavesato a festa si presenterà in campo una Reggina reduce da tre vittorie consecutive contro Melfi, Taranto e Catanzaro che hanno rappresentato il punto di svolta stagionale per gli amaranto. Tre scontri salvezza vinti in serie, col distacco sulla zona play out salito a quattro lunghezze. Né per i pugliesi né per i calabresi è ancora fatta per promozione in cadetteria e salvezza diretta, ma la gestione di un prezioso vantaggio potrebbe portare presto ad un agognato brindisi di fine stagione.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Foggia giocherà con Guarna in porta, Loiacono in posizione di terzino destro e Rubin in posizione di terzino sinistro, mentre Martinelli e Coletti saranno i due difensori centrali. Agnelli, Vacca e Deli partiranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo inizieranno il match Mazzeo, Di Piazza (tre gol in due contro la Casertana) e Chiricò.

La risposta della Reggina sarà affidata a Sala alle spalle della difesa a tre con Gianola, De Vito e il serbo Kosnic, quest'ultimo autore del decisivo gol della vittoria nell'importantissimo derby contro il Catanzaro. Centrocampo a cinque con lo svizzero Botta, De Francesco e il congolese Bangu chiamati a muoversi per vie centrali, mentre Porcino sulla fascia destra e Cane sulla fascia sinistra giocheranno sulle corsie laterali. In avanti, spazio a Bianchimano e a Coralli.

Partita difficile ma non si può non considerare come il 4-3-3 di Stroppa sia ormai un ingranaggio che viaggia quasi da solo, con nove vittorie consecutive in campionato che hanno lanciato i rossoneri a un passo dalla Serie B. Mancano ancora sei punti al Foggia per la certezza matematica del salto di categoria, da conquistare contro una Reggina che Karel Zeman ha ridisegnato col 3-5-2 e che ha saputo ottenere il primo vero filotto della stagione nel momento decisivo del campionato. Gli amaranto hanno perso solamente una delle ultime otto sfide di campionato e sembrano la squadra più vicina ad evitar eil gorgo dei play out.

Il momento straordinario del Foggia non può che indurre le principali agenzie di scommesse a considerare i Satanelli nettamente favoriti per la conquista dei tre punti. Vittoria rossonera quotata 1.25 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 5.10 la quota relativa al pareggio e a 13.00 la quota per il blitz calabrese allo stadio Zaccheria. La diretta streaming video di Foggia Reggina, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, si potrà seguire via internet sul sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.