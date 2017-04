Francavilla JuveStabia/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Francavilla Juve Stabia, Foto LaPresse

DIRETTA FRANCAVILLA JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 35^ GIORNATA) - Virtus Francavilla Juve Stabia, diretta dal signor Ranaldi di Tivoli, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un match d'alta classifica tra due squadre che non hanno però molto da giocarsi, in questa chiusura di campionato nel girone C di Lega Pro. Il destino delle due formazioni sembra già scritto a quattro giornate dalla fine della regular season.

I pugliesi padroni di casa hanno vissuto probabilmente l'annata migliore della loro storia, nuova realtà tra i professionisti capace di dare filo da torcere alle big del girone. Nelle ultime settimane è subentrato un calo misto probabilmente ad un certo appagamento, che ha portato la squadra di Calabro ad ottenere solamente due punti nelle ultime sei partite, e a dire addio al quarto posto occupato dalla Juve Stabia, che sembrava attaccabile fino a poche settimane fa. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

Nulla di tutto questo si è verificato, anche se contro Lecce e Matera le Vespe in questo mese di Aprile hanno perso due scontri d'alta classifica che hanno confermato come l'ottenimento del quarto posto sia l'obiettivo massimo in vista dei play off ai quali comunque anche il Francavilla avrà la certezza di partecipare. La momento la Juve Stabia divide la quarta piazza del girone C con il Siracusa, e servirà dunque una scossa nel rendimento in questo finale di campionato per mettere da parte i dubbi e riuscire a giocarsi i play off da protagonisti.

Le probabili formazioni che si fronteggeranno allo stadio intitolato a Giovanni Paolo II: Virtus Francavilla schierata con la consueta difesa a tre composta da Vetrugno, Idda e Albertini, davanti all'estremo difensore Albertazzi. A centrocampo si muoveranno per vie centrali Alessandro, Prezioso ed il romeno Galdean, mentre Pino sull'out di destra e Pastore sull'out di sinistra saranno gli esterni laterali sulla linea mediana. Espulso nell'ultimo match perduto contro l'Andria, Abate sarà squalificato e mancherà all'appello sul fronte d'attacco: al fianco del francese Ayina giocherà il suo connazionale Nzola. Risponderà la Juve Stabia con Liviero e Allievi difensori centrali davanti al portiere Danilo Russo, mentre Cancellotti sarà il terzino destro e Camigliano l'esterno laterale mancino. Il camerunese Matute, Mastalli e Lisi giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Paponi, Ripa e Marotta copriranno il fronte offensivo, schierati titolari nel tridente.

3-5-2 da una parte e 4-3-3 dall'altra, col tecnico Calabro che a prescindere da come si concluderà la regular season e l'avventura dei play off, riceverà solo elogi per quanto fatto vedere dalla Virtus Francavilla in questa stagione. Per l'allenatore della Juve Stabia Carboni invece finora non è andato a buon fine l'obiettivo di rialzare il rendimento della squadra, dopo l'addio di Fontana che all'andata aveva lottato per la vetta.

Al di là dell'opaco momento di forma attraversato, le due squadre potranno affrontare il match coi nervi distesi e appaiono aperte a qualsiasi risultato, come dimostrato dalle quote dei bookmaker che concedono solo un lieve favore del pronostico alla Virtus Francavilla, con vittoria interna quotata 2.45 da William Hill che offre a 3.10 il pareggio, mentre Paddy Power propone a 2.90 la vittoria esterna. Per Virtus Francavilla Juve Stabia, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, diretta streaming video sul sito sportube.tv e nessuna diretta tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

