GIGIO DONNARUMMA/ Milan news, la priorità è il rinnovo: dopo Pasqua si parla con Mino Raiola

DONNARUMMA: MILAN NEWS, LA PRIORITÀ È IL RINNOVO. DOPO PASQUA COLLOQUIO CON L'AGENTE MINO RAIOLA - Ora che il closing è stato finalmente portato a termine, in casa Milan si può pensare al futuro di Gianluigi Donnarumma. L'obiettivo del club rossonero è di rinnovare il contratto del portiere. La proprietà è cambiata, ma non le priorità: il giovane estremo difensore è un giocatore estremamente importante e dai margini di miglioramento incredibili. Il Milan non può permettersi di perderlo, per questo ci sarà un contatto con Mino Raiola: va aperta ufficialmente la trattativa per il prolungamento contrattuale. Il nuovo amministratore delegato Marco Fassone avrà un colloquio con l'agente di Donnarumma, secondo il Corriere dello Sport, subito dopo Pasqua: si parlerà del contratto e del progetto rossonero. La questione non è solo economica per Raiola: bisognerà parlare del ritorno del Milan tra i top club europei, perché considera Donnarumma un giocatore che deve lottare per il top e non per una squadra la cui ambizione è "solo" la qualificazione alla Champions League.

DONNARUMMA: MILAN NEWS, LA PRIORITÀ È IL RINNOVO. PARLANO FASSONE E HAN LI - Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è un argomento delicato e al tempo stesso caro per il Milan. Il nuovo amministratore delegato, in occasione della presentazione della nuova proprietà, ha espresso la chiara intenzione di legare il futuro rossonero a quello del portiere: «Vi posso confermare che da parte del presidente e della nuova proprietà c'è tutta la considerazione che Gigio merita. Lui deve essere una colonna del Milan del futuro». Bisognerà, però, allacciare i contatti con l'agente Mino Raiola: «Tra il desiderio e la realtà ci saranno dei contratti da discutere e ne parleremo con l'agente ma è questa la nostra priorità». Segnali in tan senso li ha dati Han Li, braccio destro del nuovo presidente Yonghong Li: «Ribadisco che Donnarumma è uno dei giocatori più importanti del Milan, un suo pilastro. Faremo del nostro meglio per farlo rimanere da noi», ha dichiarato a MilanTV. Intanto la Juventus resta alla finestra, pronta a ricucire lo strappo dovuto alla bufera scoppiata dopo la vittoria in extremis contro i rossoneri per un rigore che ha fatto molto discutere.

