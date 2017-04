Genoa Lazio/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Lazio, Foto LaPresse

Genoa-Lazio, diretta dal signor Maresca di Napoli, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida che segnerà il ritorno di Juric sulla panchina rossoblu. L'interregno di Mandorlini sotto la Lanterna si è chiuso con quattro soli punti ottenuti in sei partite, con la squadra che resta malinconicamente a quota ventinove punti, ancora a distanza di sicurezza dal Crotone terzultimo, lontano nove lunghezze, solo grazie alla bassissima quota salvezza che è venuta a verificarsi in questo campionato.

Dopo le ultime sconfitte i genovesi cercheranno sicuramente una prova d'orgoglio, ma dovranno confrontarsi con la voglia di Europa della Lazio che dopo un periodo estremamente positivo si è ritrovata a veder ridotto il vantaggio sulle inseguitrici a causa della sconfitta subita contro il Napoli. I tanti impegni ravvicinati hanno pesato sulle gambe dei biancocelesti, che dovranno ora cambiare passo anche se finora la stagione degli uomini di Simone Inzaghi è stata assolutamente lusinghiera. In più, va sottolineato come la Lazio abbia dovuto affrontare la sfida contro i partenopei afflitta da numerose assenze. Il recupero di Biglia a centrocampo e De Vrij in difesa dovrebbe essere sicuro per i partenopei, mentre sarà probabilmente di nuovo costretto a saltare l'appuntamento di campionato Senad Lulic.

Per quanto riguarda gli ultimi risultati delle due formazioni, va sottolineato come le ultime quattro sconfitte consecutive siano state fatali alla panchina di Mandorlini. Ko in serie nel derby contro la Sampdoria, contro il Milan e poi due pesantissime sconfitte, zero a cinque in casa contro l'Atalanta e zero a tre in trasferta contro l'Udinese. Sconfitte in cui il Genoa non è riuscito a segnare neppure un gol: troppo per non tentare la carta del ritorno di Juric per scuotere la squadra. Dopo la sosta la Lazio è riuscita a passare sul campo del Sassuolo, poi è arrivata la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia nel derby contro la Roma, un tre a due che ha comunque permesso ai biancocelesti di raggiungere la finalissima in virtù della vittoria per due a zero dell'andata. Nel positicipo di domenica scorsa contro il Napoli però l'eufuoria post-derby ha lasciato spazio alla stanchezza, con gli uomini di Inzaghi che hanno lasciato il passo agli avversari che si sono imposti tre a zero allo stadio Olimpico.

La Marassi genoana è stata campo molto ostile per la Lazio negli ultimo anni. Il 6 febbraio scorso i capitolini hanno strappato un pareggio, zero a zero, che ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive in campionato in casa del Genoa, l'ultima delle quali datata 21 settembre 2014, con gol decisivo nel finale di gara di Pinilla in una partita che aveva visto la Lazio sciupare un gran numero di occasioni da gol. La Lazio non vince sul campo del Genoa esattamente da sette anni, quando il 25 aprile del 2010 superò gli avversari, che si erano portati in vantaggio grazie a Palacio, in rimonta grazie alle marcature di Andre Dias e Sergio Floccari. Quest'anno le due squadre si sono già affrontate due volte, sempre all'Olimpico di Roma. Nel match d'andata tre a uno per la Lazio con gol di Felipe Anderson, Biglia su rigore e Wallace, quattro a due per i biancocelesti in Coppa Italia (a segno Djordjevic, Hoedt, Milinkovic-Savic e Immobile).

I bookmaker sembrano credere nella maggior qualità laziale nonostante la tradizione negativa, con vittoria biancoceleste in trasferta quotata 1.70 da William Hill, mentre Tipico.it moltiplica per 4.00 quanto investito sul pareggio e Betclic offre invece a 5.25 la quota per l'eventuale vittoria interna rossoblu. Genoa-Lazio, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15.00, godrà di doppia diretta tv, sia per gli abbonati Sky sul canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD), sia per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 3. La diretta streaming video via internet della sfida sarà visibile per gli abbonati alla piattaforma satellitare sul sito skygo.sky.it, per gli abbonati al digitale terrestre pay sul sito play.mediasetpremium.it.

