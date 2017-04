Infortunio Dybala/ Juventus news, problema a Pescara: fuori solo per precauzione? (Oggi 15 aprile 2017)

Paulo Dybala, 23 anni, in azione a Pescara (Foto LaPresse)

INFORTUNIO DYBALA JUVENTUS NEWS: PROBLEMI PER LA JOYA - I tifosi della Juventus sono in apprensione: a Pescara Paulo Dybala ha subito un infortunio ed è stato costretto a lasciare il terreno al 54’ minuto, sostituito da Stefano Sturaro. L’argentino si è fermato da solo, senza contatti: si teme uno stiramento per lui e, visto che mercoledì sera la Juventus volerà a Barcellona per il ritorno dei quarti di Champions League, è chiaro che le condizioni fisiche di ogni singolo giocatore siano da monitorare con grande attenzione. In particolare quelle di Dybala, che la scorsa settimana ha segnato una splendida doppietta permettendo ai bianconeri di vincere 3-0 contro i blaugrana, avvicinando la possibilità di qualificarsi alla semifinale europea. Non solo i gol, soprattutto non i gol: Dybala in questa stagione ha fatto un salto di qualità dal punto di vista del gioco e degli spazi creati per i compagni, tanto che la sua presenza in campo è diventata indispensabile. Nei prossimi giorni lo staff medico della Juventus effettuerà gli esami strumentali per capire se il suo infortunio sia serio oppure se si tratti soltanto di uno stop a livello precauzionale, visto che la squadra di Massimiliano Allegri stava già vincendo 2-0 all’Adriatico.

NFORTUNIO DYBALA JUVENTUS NEWS: SECONDO PROBLEMA STAGIONALE? - Per Dybala si tratterebbe del secondo infortunio nella stagione. L’argentino si era fermato per uno stiramento a fine ottobre: nella partita contro il Milan a San Siro era stato costretto a uscire appena dopo la mezz’ora. Allora aveva saltato ben sei partite di campionato, compresa quella contro il Napoli; la Juventus ne era comunque uscita bene (cinque vittorie e la sconfitta di Marassi contro il Genoa), così come in Champions League dove aveva pareggiato contro il Lione (in casa) ma era poi riuscita a espugnare il Sanchez Pizjuan di Siviglia prendendosi la qualificazione e facendo il passo decisivo verso il primo posto nel girone. L’anno scorso Dybala si era fermato, curiosamente, al 33’ minuto del derby: era il 20 marzo 2016 e l’argentino aveva avuto soltanto un piccolo problema che gli aveva fatto saltare due gare (entrambe vinte). Tuttavia le condizioni precarie del giocatore avevano consigliato Massimiliano Allegri a una mancata convocazione nel ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, proprio nel tentativo di preservare l’attaccante fino alla fine della stagione.

© Riproduzione Riservata.