Inter Milan/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live: chi gioca oggi?

Probabili formazioni Inter Milan: il gol di Suso nel derby di andata (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: QUOTE, ULTIME NOVITA’ LIVE – Inter Milan, tempo di derby: sabato 15 aprile alle ore 12:30 va in scena la prima stracittadina di sempre con due proprietà straniere, visto che anche i rossoneri hanno finalmente archiviato il closing. Orario insolito per un derby, scenario bellissimo: le due squadre si giocano un posto in Europa ed è il Milan ad arrivare alla sfida con il vantaggio della classifica (2 punti) avendo centrato il sorpasso la scorsa domenica. Questo significa che la maggior parte della pressione sarà sulle spalle dei nerazzurri, che per di più arrivano da tre partite in cui hanno fatto soltanto un punto; aspettando l’inizio della partita andiamo a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Inter Milan.

INTER MILAN: PRONOSTICO E QUOTE – Inter Milan, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, è stata quotata dalla Snai che ci dà le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Inter) vale 2,15; il segno X (pareggio) vale 3,60 mentre il segno 2 (vittoria Milan) vi farebbe guadagnare 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER – Torna Gagliardini, sul quale si è aperto un singolare caso “social” a causa della sua presenza a Torino per assistere a Juventus-Barcellona; il centrocampista sarà regolarmente in campo dopo aver saltato la nefasta trasferta di Crotone, dunque Pioli ritrova la sua mediana titolare perché all’ex Atalanta dovrebbe affiancare Kondogbia. In difesa panchina per Murillo: il colombiano ha avuto un’occasione e non l’ha sfruttata, perciò nel reparto a tre dell’Inter si vedrà nuovamente Medel che torna a scalare davanti ad Handanovic, con D’Ambrosio e Miranda che saranno invece confermati e dunque una composizione della squadra con gli esterni che si alzano a centrocampo, Ansaldi da una parte e Candreva dall’altra. Un cambio nella formazione nerazzurra potrebbe arrivare nel reparto offensivo: Banega è parso piuttosto spento domenica scorsa, potrebbe allora essere arrivato il momento del ritorno di Joao Mario come titolare. Stesso discorso per Perisic che comunque rimane in vantaggio su Eder per la maglia di secondo trequartista; davanti a tutti ovviamente ci sarà Mauro Icardi, a secco allo Scida ma pur sempre autore di 20 gol in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN – Prendono quota le possibilità di vedere in campo Manuel Locatelli: il giovane del vivaio sembra essere il favorito per sostituire Pasalic che è squalificato. Quali soluzioni per Vincenzo Montella? Locatelli giocherà sicuramente in cabina di regia, perciò le mezzali potrebbero essere Kucka e Mati Fernandez oppure José Sosa potrebbe comunque avere una maglia, spostandosi però sull’esterno. Da valutare anche gli esterni difensivi: Calabria e De Sciglio partono in vantaggio (la stagione di Abate si è già conclusa) ma Vangioni non ha fatto male quando è stato chiamato in causa, perciò potrebbe comunque avere una possibilità per iniziare questa partita così delicata. A protezione di Gigio Donnarumma giocheranno ovviamente Paletta e Alessio Romagnoli; per quanto riguarda invece il tridente, Carlos Bacca ha ormai allontanato l’ombra di Lapadula e sarà in campo come prima punta, ai suoi lati i due spagnoli Suso e Deulofeu che hanno già mostrato (sia pure contro il Palermo penultimo in classifica) di poter essere decisivi nella corsa del Milan verso l’Europa.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

INTER (3-4-2-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 17 Medel, 25 Miranda; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 7 Kondogbia, 15 Ansaldi; 6 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 24 Murillo, 2 Andreolli, 20 Sainsbury, 55 Nagatomo, 77 Brozovic, 21 Santon, 11 Biabiany, 96 Gabriel Barbosa, 19 Banega, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 96 Calabria, 29 Paletta, 13 A. Romagnoli, 2 De Sciglio; 33 Kucka, 73 M. Locatelli, 23 J. Sosa; 8 Suso, 70 Bacca, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 21 Vangioni, 31 Antonelli, 16 A. Poli, 14 Mati Fernandez, 91 Bertolacci, 10 Honda, 9 Lapadula, 11 Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: Pasalic

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bonaventura

© Riproduzione Riservata.