Lumezzane AlbinoLeffe/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA LUMEZZANE ALBINOLEFFE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Lumezzane AlbinoLeffe sarà diretta dall'arbitro Manuel Volpi della sezione Aia di Arezzo; alle ore 16:30 di sabato 15 aprile va in scena la partita valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Una gara decisiva per i rispettivi obiettivi stagionali: infatti, l’AlbinoLeffe si trova al nono posto della graduatoria con 46 punti per cui avrebbe bisogno dei tre punti messi in palio per sperare di conservare un posto all’interno dei play off mentre il Lumezzane occupa il 18esimo posto della classifica con 32 punti ed è disperatamente alla ricerca di punti pesati per evitare i pericolosi play out. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Una gara vera nella quale le due formazioni certamente non si risparmieranno. Per avere un quadro maggiormente fedele delle forze in campo è rilevante sottolineare come in casa il Lumezzane abbia ottenuto solo 18 punti realizzando 10 gol ed incassandone 12 mentre l’AlbinoLeffe in trasferta è avversario abbastanza insidioso potendo contare su un bottino di 22 punti con 13 gol fatti ed altrettanti subiti. Infine, va ricordato che nel girone di andata l’AlbinoLeffe in casa ha avuto la meglio con un secco 2-0 a firma di Mastroianni ed Agnello.

In chiave formazioni, il Lumezzane dovrebbe ripresentare il 4-4-2. In porta Pasotti mentre la linea difensiva dovrebbe annoverare da destra verso sinistra Magnani, Sorbo, Tagliani e Bonomo. A centrocampo Arrigoni certo del posto con al proprio fianco Gentile oppure Russini. A sinistra Varas mentre a destra è ballottaggio tra Terracino e Oggiano. Per quanto concerne il duo offensivo Speziale sicuro del posto mentre non sono state del tutto sciolte le riserve sull’utilizzo dal primo minuto di Leonetti con Lella pronto ad entrare.

L’AlbinoLeffe giocherà invece con il 3-5-2 per avere maggiore copertura nella fase di non possesso palla. Tra i pali Nordi, in difesa Gavazzi nel mezzo, Zaffagnini sul centrodestra e Scrosta sul centrosinistra. A centrocampo Nichettti con Giorgione e Di Ceglie, Gonzi sulla destra mentre c’è un dubbio legato a Cortellini che potrebbe lasciare anche il proprio posto a Anastasio. In avanti la coppia titolare dovrebbe essere composta da Montella e Ravasio ma non è da escludere che possano giocare Mastroianni e Minelli.

Tatticamente l’AlbinoLeffe dovrebbe trarre giovamento dalla posizione di Cortellini che in fase di costruzione tenderà ad accentrarsi per andare a prendere palla tra le linee. Dal proprio canto il Lumezzane potrebbe trarre vantaggio dal fatto di avere più giocatori sulle corsie laterali con sovrapposizione da parte dei terzini per creare superiorità numerica e quindi la possibilità di andare sul fondo e mettere interessanti palloni nel mezzo.

Per la Snai e la maggior parte delle agenzie di scommesse, questo incontro dovrebbe essere molto equilibrato. Infatti, la vittoria dei padroni di casa del Lumezzane verrebbe pagata 2,80 contro il 2,55 che è stato riservato al successo dell’Albinoleffe. Invece il pareggio è a 2,95. Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Lumezzane-AlbinoLeffe non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

