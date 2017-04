Matera Lecce / Info streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera Lecce, Foto LaPresse

DIRETTA MATERA-LECCE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 35^ GIORNATA) - Matera-Lecce, diretta dal signor Perotti di Legnano, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida d'alta classifica, visto che nella quartultima giornata di campionato nel girone C di Lega Pro si sfideranno la terza e la seconda classifica.

Praticamente però le due formazioni si trovano già ad aver fissato i rispettivi obiettivi di campionato. In attesa di disputare il ritorno della finale di Coppa Italia di Lega Pro, in cui andrà a far visita al Venezia forte della vittoria per uno a zero dell'andata, il Matera è ormai praticamente sicuro di chiudere al terzo posto, soprattutto dopo la vittoria esterna sul campo della Juve Stabia quarta della classe. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

I lucani non hanno saputo tenere il passo delle battistrada, col Foggia che alla fine è riuscito a tenere un ritmo in vetta alla classifica impossibile di sostenere anche dallo stesso Lecce. Il terzo posto e la Coppa Italia garantirebbero ai lucani un posto da protagonisti in play off che saranno probabilmente tutti da vivere anche per il Lecce, che ha sfruttato il doppio impegno interno battendo Juve Stabia e Taranto e blindando il secondo posto in classifica. Troppo poco per i tifosi che hanno contestato la squadra, da un lustro in attesa di tornare almeno al secondo piano del calcio nazionale. Per il Lecce ci sono i play off per provare a ribaltare gli umori della piazza.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Matera giocherà con Tozzo a difesa della porta, mentre nella linea a tre toccherà a Mattera, De Franco ed Ingrosso. A centrocampo duo Armellino-De Rose per vie centrali, mentre Di Lorenzo sarà l'esterno laterale di destra e Casoli l'esterno laterale di sinistra. In attacco nel tridente giocheranno Infantino, Carretta e Negro. La risposta del Lecce sarà affidata a Perucchini tra i pali, alle spalle dei due centrali difensivi Giosa e Cosenza, mentre Ciancio sarà impiegato in posizione di terzino destro e Vitofrancesco in posizione di terzino sinistro. Il portoghese Ferreira a centrocampo sarà affiancato da Arrigoni e dal bulgaro Tsonev, mentre nel tridente offensivo salentino partiranno dal primo minuto Caturano, Torromino e Lepore.

I due allenatori resteranno fedeli ai moduli tattici che li hanno accompagnati per tutto il corso della stagione. 3-4-3 per il Matera di Auteri, 4-3-3 per il Lecce di Padalino. Entrambe le formazioni hanno accarezzato a lungo il sogno del salto in cadetteria, ma è mancata la continuità che il Foggia invece mantiene ormai da mesi, e che ha ribadito battendo il Lecce nello scontro diretto. Col terzo posto ormai quasi al sicuro il Matera può d'altronde concentrarsi sul fondamentale appuntamento di Coppa Italia del 26 aprile prossimo. Per il Lecce invece c'è da arrivare al massimo della forma: dopo tanti assalti falliti, i play off sono un appuntamento da non fallire.

Partita potenzialmente spettacolare e le quote dei bookmaker confermano il grande equilibrio previsto, con successo interno del Matera quotato 2.65 da Paddy Power, mentre Eurobet propone a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio e William Hill quota d'un minimo in maniera inferiore, 2.60, l'eventualità che i salentini centrino la vittoria in Basilicata. Non ci sarà diretta tv come sempre per le partite di Lega Pro, m sarà possibile seguire via internet in esclusiva Matera-Lecce, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, grazie alla diretta streaming video di sportube.tv riservata agli abbonati al portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.