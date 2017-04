Messina Melfi/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Messina Melfi, Foto LaPresse

DIRETTA MESSINA MELFI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 35^ GIORNATA) - Messina Melfi, diretta dal signor Andreini di Forlì, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida molto importante nell'equilibrio della lotta per la salvezza nel girone C del campionato di Lega Pro, giunto alla sua sedicesima giornata di ritorno. I peloritani si trovano ad un passo da una salvezza diretta che all'inizio del girone di ritorno sembrava davvero complicata da rincorrere, anche a causa di una crisi societaria poi risoltarsi grazie all'insediamento del nuovo patron, Proto.

Ripreso il pieno controllo, la squadra guidata da Cristiano Lucarelli ha ritrovato continuità ed ora viaggia a cinque punti di distanza dalla zona play out. A quattro partite dalla fine, un gran bottino ma il tocco finale potrebbe essere dipinto sulla tela con un'eventuale vittoria sui lucani che si trovano invece sempre più con l'acqua alla gola. Questo nonostante il miglioramento delle prestazioni successivo all'arrivo di Aimo Diana sulla panchina gialloverde. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

L'ultimo pareggio contro il Monopoli ha confermato il rendimento in netto miglioramento delle ultime partite di un Melfi che potrebbe però aver subito la sconfitta decisiva nello scontro diretto perso in casa contro la Vibonese due partite fa. I punti di distacco dal Taranto penultimo restano due, ma l'impressione è che il tempo ormai non giochi a favore della formazione lucana, che dopo il ripescaggio della scorsa stagione rischia di veder finire la propria esperienza tra i professionisti dopo ben quattordici stagioni consecutive.

Allo stadio San Filippo-Franco Scoglio, queste le probabili formazioni che scenderanno in campo: giallorossi schierati con Berardi tra i pali, mentre Palumbo giocherà sulla corsia laterale di destra e De Vito sulla corsia laterale di sinistra in difesa. Maccarone e Luca Bruno formeranno la coppia di difensori centrali, mentre Mancini, Sanseverino e il brasiliano Gladestony comporranno il terzetto di centrocampo. In attacco, spazio al serbo Milinkovic (in gol nell'ultima trasferta di Fondi), Ciccone e Ventola nel tridente.

Risponderà il Melfi con Gragnaniello in porta dietro una difesa a tre composta da Francesco Bruno, Romeo e Laezza. La fascia destra a centrocampo sarà presidiata da Mangiacasale, mentre sul lato opposto si muoverà Marano. Alessio Esposito e Russu occuperanno la zona centrale sulla mediana, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il ghanese Obeng, Foggia e Gammone.

Per quanto riguarda il confronto tattico, i due allenatori non rinunceranno all'assetto offensivo che ha caratterizzato le loro squadre nelle ultime settimane. 4-3-3 per il Messina di Cristiano Lucarelli, 3-4-3 per il Melfi di Aimo Diana. Sicuramente i lucani pagano la serie di undici sconfitte consecutive che in questo girone di ritorno ha segnato il cammino verso una retrocessione che può essere ancora evitata, a patto di passare su un campo difficile come quello dei siciliani, che negli ultimi sei mesi però tra le mura amiche hanno perso solamente contro Lecce e Catania.

I bookmaker sembrano credere nella possibilità del Messina di chiudere il discorso salvezza, con vittoria interna quotata 1.91 da Bet365, mentre William Hill propone a 3.25 la quota relativa al pareggio e Paddy Power moltiplica per 4.00 quanto investito sul successo esterno dei lucani. Sarà un'esclusiva del sito sportube.tv la diretta streaming via internet di Messina Melfi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30; non è invece prevista una diretta tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (35^GIORNATA)

