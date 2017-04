Modena Sambenedettese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Modena Sambenedettese - LaPresse

Modena Sambenedettese sarà diretta dall'arbitro Fabio Pasciuta della sezione Aia di Agrigento; alle ore 14:30 di sabato 15 aprile va in scena la partita valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Il Modena, dopo un avvio di campionato shock, è riuscito a riprendersi alla grande, liberandosi della zona playout e guardando più serenamente ad un finale di stagione che non dovrebbe riservare brutte sorprese all'undici allenato da mister Capuano.

Nell'ultimo match disputato al Braglia lo scorso weekend, la squadra gialloblu ha sconfitto il Santarcangelo per 1-0, portandosi a quota 37 punti, in quattordicesima posizione. Se il campionato finisse oggi, il Modena sarebbe salvo, con 3 punti di vantaggio sulla zona playout. Mancano però ancora quattro partite, quindi l'attenzione dovrà confermarsi ai massimi livelli per evitare di incappare in suicidi sportivi che Capuano non vuole neanche considerare. La Sambenedettese si avvia invece verso i playoff, nonostante il recente andamento non proprio positivo. L'attuale settima posizione in classifica consegna infatti la postseason agli uomini di mister Sanderra, anche se la griglia dei playoff, restando così la situazione, non sarà delle più agevoli per la Sambenedettese.

Il Modena non perde da fine marzo, quando in casa fu battuto di misura dal Padova 1-0. Da allora 8 punti in 4 partite, con una media punti pari a 2 per ciascun incontro. La mano del tecnico Capuano c'è e si vede ed i tifosi del Modena possono respirare con la giusta serenità in vista delle ultime 4 partite ancora da disputare. Un successo sabato pomeriggio consegnerebbe al Modena una classifica ancora più bella rispetto a quanto già non lo sia, anche perché poi le successive partite, contro Fano e Mantova sono più che accessibili per i canarini gialloblu.

Nonostante una posizione di classifica di gran lunga migliore, la Sambenedettese non si trova in un momento di forma entusiasmante. La vittoria latita da fine marzo. Da allora sono arrivati un ko, a Teramo, e due pareggi consecutivi, contro le non irresistibili formazioni di Lumezzane e Albinoleffe. La Samb fortunatamente era riuscita, durante il girone d'andata e per buona parte di quello di ritorno ad accumulare un discreto margine sulle più dirette inseguitrici.

In squadra, il Modena deve dire grazie in questo finale di stagione sopratutto a Diop, autore di due reti pesantissime, sia sul campo del Pordenone, dove i canarini hanno strappato un insperato pareggio alla vigilia, sia contro il Santarcangelo nell'ultimo incontro disputato, con l'attaccante, arrivato in inverno, che è riuscito a mettere la sua firma sulla vittoria di misura per 1-0 contro la squadra ospite. Anche la Sambenedettese si poggia principalmente sulle doti realizzative di un unico giocatore.

Stiamo parlando dell'attaccante Leonardo Mancuso, uno dei calciatori più prolifici di quest'anno di tutta la categoria, che arrivati a questo punto della stagione ha già realizzato, da solo 20 gol. Un dato che diventa ancora più impressionante se pensiamo che il bomber della Samb ha contribuito alla realizzazione di quasi il 50 per cento delle marcature in stagione di tutta la rosa. In avanti la Sambenedettese può contare su giovani talenti molto interessanti, come ad esempio Alessio Di Massimo e Lorenzo Sorrentino, che insieme hanno totalizzato la bellezza di 9 reti.

Su Eurobet a sorpresa il segno 1 è quello dato favorito dai bookmakers, quotato a 2.40. La vittoria della Sambenedettese invece (segno 2) è data a 3.00, mentre il segno X quota 2.90. La Samb dunque non è data favorita e affronta questa trasferta con la sfiducia dei maggiori bookmakers nazionali e internazionali. Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Modena Sambenedettese non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro.

